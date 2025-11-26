  1. Privatkunden
«Der Tag ist gekommen!» Ski-Star Kilde bestätigt Comeback in Copper Mountain

SDA

26.11.2025 - 20:18

Aleksander Aamodt Kilde gibt am Donnerstag sein Comeback
Aleksander Aamodt Kilde gibt am Donnerstag sein Comeback
Keystone

Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Kilde gibt am Donnerstag beim Super-G in Copper Mountain, Colorado, sein Comeback. Dies bestätigt der 33-Jährige nach einer fast zweijährigen Verletzungspause in den sozialen Netzwerken.

Keystone-SDA

26.11.2025, 20:18

26.11.2025, 22:23

Der WM-Zweite im Super-G und in der Abfahrt von 2023 war im Januar 2024 bei der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Er wurde am Knie und an der Schulter operiert, sein Heilungsverlauf war von Rückschlägen, wie beispielsweise einer Blutvergiftung, geprägt.

«Der Tag ist gekommen!», schreibt Kilde auf Instagram und bestätigt: «Nach langem Warten, viel Geduld, harter Arbeit und guter Vorbereitung stehe ich morgen wieder am Start des Rennens in Copper.»

Dazu postet der Norweger ein Video mit Ausschnitten seines üblen Sturzes in Wengen und dem langen, harten Weg zurück in den Weltcup. «Zwei Jahre fühlen sich wie eine Ewigkeit an, aber ich weigerte mich aufzugeben», sagt Kilde. «Hierfür habe ich gekämpft. Ich bin konzentriert, bereit und entschlossener denn je, meine Grenzen zu überschreiten und mein Comeback zu feiern! Es ist wieder Renntag.»

