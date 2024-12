Aleksander Kilde ist zurück auf den Skis und strahlt über beide Ohren

Aleksander Aamodt Kilde befindet sich nach seinem Sturz im Januar auf dem Weg zurück auf die Piste.

Aleksander Kilde kurvt wieder im Schnee umher. Zwar noch mehr «wie ein Tourist als ein Athlet», wie er selbst sagt. Die Freude steht ihm aber ins Gesicht geschrieben.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aleksander Aamodt Kilde tritt am Samstagabend mit Skis beim Interview mit «SRF» auf.

«Es ist super, wieder auf den Skis zu stehen», so Kilde über seine ersten Schwünge seit dem Sturz im Januar 2024 in Wengen.

Wegen seiner Schulter muss er sich aber erneut einer Operation unterziehen. Mehr anzeigen

Aleksander Aamodt Kilde fährt wieder Ski. Im Sonnenschein von Beaver Creek strahlt auch der Norweger, der im Januar bei der Lauberhorn-Abfahrt folgenschwer gestürzt war, über beide Ohren.

«Es ist super, wieder auf den Skis zu stehen», sagt Kilde am Samstagabend im Rahmen des Super-Gs in Nordamerika bei «SRF». Aktuell fahre er «mehr wie ein Tourist als ein Athlet». Das ändert an seiner Freude aber nichts. «Skifahren ist schon geil. Bei diesen Bedingungen ein Traum.»

Nächste OP steht an

Körperlich gehe es Kilde «ganz okay». Er habe keine Schmerzen, die Schulter funktioniere aber noch gar nicht. «Logisch», meint Kilde, denn die Muskeln dort seien weg.

Wegen der Schulter muss der 32-Jährige erneut unters Messer, gefolgt vom «normalen» Reha-Prozess. «Wenn bei der OP alles gut geht, befinde ich mich danach vier Monate im Aufbau, dann hoffentlich bisschen Skifahren und dann langsam wieder zurück auf die Piste.»

Kilde zur Rolle als Zuschauer: «ab und zu schwierig»

Als Zuschauer die Rennen in Beaver Creek mitzuverfolgen, ist für Kilde nicht immer einfach. «Ab und zu ist es schwierig. Es macht so viel Spass, hier zu fahren. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken.» Dennoch streicht er das Positive heraus: «Es ist aber auch geil, dass ich einfach zuschauen und die Stimmung erleben kann.»

Das nächste Rennen steht bei den Männern am Sonntagabend an. Odermatt und Co. brettern in Beaver Creek erneut die Piste hinunter. Start des Riesenslaloms ist um 18 Uhr. blue News tickert live.

FIS Ski Alpin Weltcup: Beaver Creek: Riesenslalom Männer, 1. Lauf So 08.12. 17:55 - 19:20 ∙ SRF info ∙ 85 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Videos vom Ressort

Stefan Abplanalp: «Lindsey will nicht nur mitfahren» Stefan Aplanalp konnte Lindsey Vonn im Training beobachten. Der SRF-Skiexperte ist überzeugt, dass die Amerikanerin wieder eine echte Siegesanwärterin werden kann. 04.12.2024