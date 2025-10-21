  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ski-Stars von Morgen Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif in Kitzbühel

Sandro Zappella

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

21.10.2025

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport. 

,
,

Julian Barnard, Christian Thumshirn, Sandro Zappella

21.10.2025, 10:49

21.10.2025, 11:36

In der abgelaufenen Saison war Alessio Miggiano der zweitbeste Abfahrer im Europacup und gewann im Januar 2025 in Pass Thurn seine erste Europacup-Abfahrt. Im Weltcup durfte der 23-Jährige im letzten Winter zudem in Gröden, Kitzbühel und Kvitfjell seine ersten Erfahrungen auf oberster Stufe sammeln.

blue Sport hat den Zürcher Oberländer in seiner Heimat in Bubikon besucht. Dort betreiben seine Eltern Domenico und Rita das Sterne-Restaurant Löwen. In der Restaurant-Küche kommt es dann gleich zum Rührei-Wettbewerb gegen den eigenen Vater.

Zudem öffnet uns Miggiano die Türe zu seinem Zimmer und verrät, warum er als Jugendlicher im GC-Trikot ins FCZ-Probetraining ging. Weshalb er sich am Ende doch für eine Ski-Karriere entschied und wer sein grosses Vorbild war, erfährst du im Video oben. 

Steckbrief

  • Vorname, Name: Alessio Miggiano
  • Geburtsdatum: 30. März 2002
  • Ski-Club: Renngruppe Zücher Oberland
  • Kader: B
  • Im Kader seit: 1. Mai 2023
  • Weltcup-Debüt: 21. Dezember 2024 (Abfahrt, Val Gardena/Gröden)
Mehr anzeigen
Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-ProgrammSki-Weltcup Kalender 2025/26

Meistgelesen

Vermummte stürmen Büros des Hauseigentümerverbands
Warum Europa jetzt erst recht um seine Sicherheit bangen muss
Hier sagt Trump Australiens Botschafter ins Gesicht: «Ich mag sie auch nicht»

Mehr Ski

Verlängerung mit Stöckli-Ski. Marco Odermatt kassiert neuen Mega-Vertrag

Verlängerung mit Stöckli-SkiMarco Odermatt kassiert neuen Mega-Vertrag

Ski-Stars von Morgen. Stefanie Grob, die Gewinnerin von sieben Medaillen an Junioren-Weltmeisterschaften

Ski-Stars von MorgenStefanie Grob, die Gewinnerin von sieben Medaillen an Junioren-Weltmeisterschaften

Ski-Stars von Morgen. Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Ski-Stars von MorgenJanine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin