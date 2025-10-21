Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport. 21.10.2025

Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport.

In der abgelaufenen Saison war Alessio Miggiano der zweitbeste Abfahrer im Europacup und gewann im Januar 2025 in Pass Thurn seine erste Europacup-Abfahrt. Im Weltcup durfte der 23-Jährige im letzten Winter zudem in Gröden, Kitzbühel und Kvitfjell seine ersten Erfahrungen auf oberster Stufe sammeln.

blue Sport hat den Zürcher Oberländer in seiner Heimat in Bubikon besucht. Dort betreiben seine Eltern Domenico und Rita das Sterne-Restaurant Löwen. In der Restaurant-Küche kommt es dann gleich zum Rührei-Wettbewerb gegen den eigenen Vater.

Zudem öffnet uns Miggiano die Türe zu seinem Zimmer und verrät, warum er als Jugendlicher im GC-Trikot ins FCZ-Probetraining ging. Weshalb er sich am Ende doch für eine Ski-Karriere entschied und wer sein grosses Vorbild war, erfährst du im Video oben.