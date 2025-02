Alex Vinatzer: «Ich würde gerne mal Novak Djokovic treffen» Italiens Technik-Ass Alex Vinatzer hat sich dem Porträt von blue Sport gestellt. Dabei verrät er, in welchem Weltcup-Hotel man am besten wohnt und welchen Promi er gerne mal treffen würde. 04.02.2025

Die Schweiz startet mit einer Silbermedaille im Team-Event in die Ski-WM. Gold geht an Italien. Im letzten und entscheidenden Lauf hat Alex Vinatzer den Azzurri den überraschenden Sieg gesichert. blue Sport hat den Südtiroler vor dem Saisonstart zum Porträt getroffen.

Sandro Zappella, Andreas Aeschbach Sandro Zappella

Es fehlte so wenig zu Gold, doch am Ende muss sich das Schweizer Ski-Team beim Parallel-Event mit der Silbermedaille begnügen. Im Finale gegen Italien gab es ein 2:2, die Schweiz verlor am Ende wegen der langsameren Zeit. Noch vor dem letzten Run lag die Schweiz dank Delphine Darbellay und Luca Aerni mit 2:1 in Führung. Doch Italiens Alex Vinatzer konnte das letzte Duell gegen Thomas Tumler gewinnen und sicherte unserem südlichen Nachbarn damit die Goldmedaille.

Doch wer ist dieser 25-jährige Mann aus Bozen im Südtirol? Das wollte blue Sport schon vor dem Saisonstart wissen und hat ihn in Sölden getroffen. Vinatzer sprach dabei über seine Stärken und Schwächen, verriet, was immer in seinem Kühlschrank zu finden ist und welchen Promi er gerne mal treffen würde.

