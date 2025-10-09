An welcher Stelle sieht sich Marco Odermatt in der ewigen Rangliste?

Marco Odermatt und Kristallkugeln – das passt. Keystone

Olympiasieger, Weltmeister, vierfacher Gesamtweltcup-Sieger. Marco Odermatt gehört zweifelsohne zu den besten Skifahrern aller Zeiten. Aber an welcher Stelle sieht er sich selbst?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marco Odermatt muss eine Rangliste der zehn besten Skifahrer der Geschichte erstellen.

Auch sich selbst muss Odermatt einreihen – aufs Podest schafft er es nicht.

Wer ist deine Nummer 1? Nimm an unserer Umfrage teil. Mehr anzeigen

Die FIS überreicht Marco Odermatt ein dickes Couvert. Darin enthalten sind zehn Namen der besten Skifahrer aller Zeiten. Um welche Grössen des Sports es sich handelt, weiss der Schweizer nicht.

Als ersten Fahrer zieht Odermatt den Österreicher Hermann Maier, den er auf Platz 3 setzt. Pirmin Zurbriggen schafft es auf die 2, danach zieht Odi das Bildchen von Ingemar Stenmark, den er ohne zu zögern auf die 1 hievt.

Odermatt setzt sich nicht aufs Podest

Und dann wird es richtig spannend: Odermatt zieht Odermatt. Der Schweizer atmet tief durch und meint: «Hirscher kommt sicher auch noch, so setze ich mich mal auf die 5.»

In diesem Stil geht es weiter, bis die Top-10-Rangliste steht. Odi bilanziert: «Einige würde ich vielleicht noch schieben, aber es ist nicht total falsch.» Schliesslich habe er den Mann mit den meisten Siegen auf Platz 1 gesetzt. Stenmark hat im Weltcup 86 Siege eingefahren, was den 69-jährigen Schweden in dieser Sparte zum erfolgreichsten männlichen Skifahrer der Geschichte macht.

Die Odermatt-Rangliste der besten Skifahrer aller Zeiten Ingemar Stenmark

Pirmin Zurbriggen

Hermann Maier

Marcel Hirscher

Marco Odermatt

Alberto Tomba

Aksel Lund Svindal

Benjamin Raich

Marc Girardelli

Alexis Pinturault

Ein anderer Mehr anzeigen

Odermatt selbst steht bei 45 Weltcup-Siegen. Damit ist er in der ewigen Rangliste «nur» im 6. Rang klassiert. Auch Marcel Hirscher (67), Hermann Maier (54), Alberto Tomba (50) und Marc Girardelli (46) standen noch öfters zuoberst auf dem Treppchen. Pirmin Zurbriggen ist mit 40 Siegen direkt hinter Odermatt klassiert.

Letztlich ist das Ganze natürlich ohnehin nur eine Spielerei. Dennoch sind nicht alle restlos zufrieden mit dem Ranking, wie sich in den Kommentaren unterhalb des Videos zeigt: Besonders Bode Miller hätten einige unter den besten 10 Skifahrern sehen wollen.

Und wer ist deine Nummer 1?