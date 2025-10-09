  1. Privatkunden
Beste Skifahrer aller Zeiten An welcher Stelle sieht sich Marco Odermatt in der ewigen Rangliste?

Patrick Lämmle

9.10.2025

Marco Odermatt und Kristallkugeln – das passt.
Marco Odermatt und Kristallkugeln – das passt.
Keystone

Olympiasieger, Weltmeister, vierfacher Gesamtweltcup-Sieger. Marco Odermatt gehört zweifelsohne zu den besten Skifahrern aller Zeiten. Aber an welcher Stelle sieht er sich selbst?

Patrick Lämmle

09.10.2025, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt muss eine Rangliste der zehn besten Skifahrer der Geschichte erstellen.
  • Auch sich selbst muss Odermatt einreihen – aufs Podest schafft er es nicht.
  • Wer ist deine Nummer 1? Nimm an unserer Umfrage teil.
Mehr anzeigen

Die FIS überreicht Marco Odermatt ein dickes Couvert. Darin enthalten sind zehn Namen der besten Skifahrer aller Zeiten. Um welche Grössen des Sports es sich handelt, weiss der Schweizer nicht.

Als ersten Fahrer zieht Odermatt den Österreicher Hermann Maier, den er auf Platz 3 setzt. Pirmin Zurbriggen schafft es auf die 2, danach zieht Odi das Bildchen von Ingemar Stenmark, den er ohne zu zögern auf die 1 hievt.

Odermatt setzt sich nicht aufs Podest

Und dann wird es richtig spannend: Odermatt zieht Odermatt. Der Schweizer atmet tief durch und meint: «Hirscher kommt sicher auch noch, so setze ich mich mal auf die 5.»

In diesem Stil geht es weiter, bis die Top-10-Rangliste steht. Odi bilanziert: «Einige würde ich vielleicht noch schieben, aber es ist nicht total falsch.» Schliesslich habe er den Mann mit den meisten Siegen auf Platz 1 gesetzt. Stenmark hat im Weltcup 86 Siege eingefahren, was den 69-jährigen Schweden in dieser Sparte zum erfolgreichsten männlichen Skifahrer der Geschichte macht.

Die Odermatt-Rangliste der besten Skifahrer aller Zeiten

  • Ingemar Stenmark
  • Pirmin Zurbriggen
  • Hermann Maier
  • Marcel Hirscher
  • Marco Odermatt
  • Alberto Tomba
  • Aksel Lund Svindal
  • Benjamin Raich
  • Marc Girardelli
  • Alexis Pinturault
  • Ein anderer
Mehr anzeigen

Odermatt selbst steht bei 45 Weltcup-Siegen. Damit ist er in der ewigen Rangliste «nur» im 6. Rang klassiert. Auch Marcel Hirscher (67), Hermann Maier (54), Alberto Tomba (50) und Marc Girardelli (46) standen noch öfters zuoberst auf dem Treppchen. Pirmin Zurbriggen ist mit 40 Siegen direkt hinter Odermatt klassiert.

Letztlich ist das Ganze natürlich ohnehin nur eine Spielerei. Dennoch sind nicht alle restlos zufrieden mit dem Ranking, wie sich in den Kommentaren unterhalb des Videos zeigt: Besonders Bode Miller hätten einige unter den besten 10 Skifahrern sehen wollen.

Und wer ist deine Nummer 1?

Odermatt: «Als Allrounder kann ich nicht mehr besser werden»

Odermatt: «Als Allrounder kann ich nicht mehr besser werden»

Marco Odermatt erklärt an der Medienkonferenz gut drei Wochen vor dem Saisonstart, wieso er im Speedbereich noch mehr Potential sieht.

01.10.2025

Sport-Videos

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Laut Polizei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, als über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog.

18.07.2025

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

Tami über Bajrami: «Wollte seine Chance mit der Schweiz»

06.10.2025

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Marc Giger: «Für die Nati bin ich immer bereit»

Gleichzeitig wie die A-Nati in der WM-Quali, spielt unsere U21-Nati gegen Island und die Färöer um die EM-Teilnahme. blue Sport trifft Shootingstar Marc Giger kurz vor dem Zusammenzug.

06.10.2025

Mehr Videos