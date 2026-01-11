  1. Privatkunden
Schweizer Ski-Ass zieht Schlussstrich Andrea Ellenberger tritt zurück: «Verletzungen zwangen mich dazu»

Jan Arnet

11.1.2026

Andrea Ellenberger kehrt nicht mehr in den Ski-Weltcup zurück.
Andrea Ellenberger kehrt nicht mehr in den Ski-Weltcup zurück.
Keystone

Andrea Ellenberger tritt vom Spitzensport zurück. Ausschlaggebend für den Entscheid sind die Verletzungen, die sie sich vor einem Jahr zugezogen hat und die eine baldige Rückkehr in den Weltcup verunmöglichen.

Jan Arnet

11.01.2026, 18:06

11.01.2026, 18:12

Bei einem Trainingssturz im Dezember 2024 zog sich Andrea Ellenberger einen Bruch des rechten Unterschenkels zu. Von dieser Verletzung konnte sich die Nidwaldnerin nicht mehr richtig erholen, ganz im Gegenteil. Bei einer Untersuchung des linken Beins wurde festgestellt, dass das Kreuzband gerissen und der Meniskus beschädigt ist. 

Der Bruch von Schien- und Wadenbein machte eine Fixierung mit einem Marknagel und einer Platte notwendig. Diese Metalle sollen nun in den nächsten Wochen operativ entfernt und gleichzeitig auch das linke Knie behandelt werden.

Ski-Legende Vreni Schneider. «Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami gehen vorbildlich mit ihren Verletzungen um»

Ski-Legende Vreni Schneider«Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami gehen vorbildlich mit ihren Verletzungen um»

Spätestens mit der Erkenntnis, dass ein Comeback frühestens in der übernächsten Saison realistisch gewesen wäre, rückten sportliche Ziele wie eine Olympia-Teilnahme in Cortina in weite Ferne. Nun zieht die bald 33-Jährige einen Schlussstrich und beendet offiziell ihre Karriere.

«Nach 20 Jahren dem Skirennen mein Herz gegeben zu haben, verabschiede ich mich», teilt sie auf Instagram mit. «Verletzungen zwangen mich, aufzuhören, zu reflektieren und zu akzeptieren, dass nicht jedes Ziel, das ich mir einmal gesetzt habe, erreicht werden konnte.»

Sie verlasse den Spitzensport aber mit viel Dankbarkeit. «Für die Siege und die Niederlagen. Für die Momente des Zweifels und die Momente der puren Freude. Für alles, was mich diese Reise über Widerstandskraft, Geduld und den Glauben an mich gelehrt hat ... Besonders, wenn der Weg hart war.»

Master in Psychologie abgeschlossen

Noch vor zwei Wochen meinte Ellenberger in einem emotionalen Instagram-Post, dass sie noch nicht wisse, was das neue Jahr bringe, «aber ich kann damit umgehen». Jetzt ist klar, dass sie das Skirennfahren hinter sich lässt und einen neuen Weg einschlägt. 

Ellenberger, die im letzten Sommer geheiratet hat, hat ihren Master in Psychologie abgeschlossen und absolviert ein weiterführendes Studium mit Spezialisierung in Sportpsychologie. Ausserdem arbeitet sie als schulische Heilpädagogin auf der Primarstufe in Hergiswil. Ihre besten Weltcup-Ergebnisse sind zwei 11. Plätze in Kronplatz (2019) und Sölden (2020).

