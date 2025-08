Andrea Ellenberger wird in der kommenden Saison keine Skirennen bestreiten. Keystone

Andrea Ellenberger muss ihre Comeback-Hoffnungen begraben – vorerst. Aufgrund ihrer schweren Beinverletzung wird sie in der kommenden Saison keine Rennen bestreiten können. Gleichzeitig schlägt sie neue Wege ein.

Für Andrea Ellenberger ist klar: Die Weltcup-Saison 2025/26 findet ohne sie statt. Die 31-Jährige erklärt auf Instagram, dass sie wegen ihrer langwierigen Beinverletzung und der damit verbundenen Schmerzen keine Rennen bestreiten kann. «Das Bein heilt – und auch die Nerven zeigen langsam Fortschritte», schreibt die Nidwaldnerin. Trotzdem brauche es noch viel Geduld – und Akzeptanz.

Bei einem Trainingssturz hatte sich Ellenberger Ende Dezember 2024 eine Unterschenkel-Fraktur im rechten Bein zugezogen und befindet sich seither in der Reha. Besonders problematisch sei das Metall in ihrem Bein, das sich genau dort befinde, wo der Skischuh Druck ausübe. Eine Entfernung ist laut Ellenberger frühestens ein Jahr nach dem Unfall möglich. «Skifahren auf dem Niveau, auf dem ich es will, ist aktuell schlicht nicht machbar.»

Psychologiestudium und neue berufliche Perspektive

Ellenberger ist sich bewusst, welche Konsequenzen diese Entwicklung für ihre sportliche Zukunft hat. «Es ist ein schwieriger Weg», gibt sie offen zu. Doch sie blickt auch nach vorne: Nach einer sportlich ruhigen Phase will sie ihren Körper nun wieder aufbauen.

Parallel dazu startet sie bald einen neuen Job – und steht kurz vor dem Abschluss ihres Psychologie-Masterstudiums. Im Herbst beginnt sie zudem eine Weiterbildung zur Sportpsychologin.

Trotz all dieser Aktivitäten betont Ellenberger, wie wichtig es sei, sich selbst auch Ruhe zu gönnen. Die letzten Monate seien mental extrem belastend gewesen, «die psychische Belastung war enorm». Ihre Zukunft im Spitzensport lässt sie bewusst offen: «Nur die Zeit wird zeigen, wohin mein Weg führt.» Zum Schluss bedankt sich die Engelbergerin bei allen, die sie unterstützt haben: «Danke an alle, die für mich da waren und sind.»

