Ski-Stars von Morgen Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Sandro Zappella

20.10.2025

Ski-Stars von Morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Ski-Stars von Morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Wer ist Anuk Brändli? Die 22-jährige Schweizer Skifahrerin stellt sich im Video-Porträt von blue Sport vor, spricht über ihre grössten Ziele und erklärt, weshalb ein breiter Horizont für sie wichtig ist.

20.10.2025

Wer ist Anuk Brändli? Die 22-jährige Schweizer Skifahrerin stellt sich im Video-Porträt von blue Sport vor, spricht über ihre grössten Ziele und erklärt, weshalb ein breiter Horizont für sie wichtig ist.

,
,

Sandro Zappella, Julian Barnard, Ronja Zeller

20.10.2025, 15:28

20.10.2025, 15:30

Skifahrerin Anuk Brändli ist 22 Jahre alt und hat sich auf den Slalom spezialisiert. Letzte Saison hat sie in Les Diablerets ihren ersten Europacup-Sieg geholt und die Slalom-Wertung auf dem fünften Rang abgeschlossen – nun will sie ihre ersten Weltcup-Punkte. 

blue Sport hat Brändli mitten in der Sommervorbereitung beim Athletik-Training in Einsiedeln besucht. Die Bündnerin zeigt uns zudem ihre Wahl-Heimat Rapperswil und erklärt, was sie an Arosa am meisten vermisst. Das ganze Video-Porträt gibt es oben im Artikel zu sehen. 

Steckbrief

  • Vorname, Name: Anuk Brändli
  • Geburtsdatum: 7. Juni 2003
  • Grösse: 1.67 cm
  • Ski-Club: SC Arosa
  • Kader: B
  • Im Kader seit: 1. Mai 2022
  • Weltcup-Debüt: 16. Januar 2024 (Slalom, Flachau)
  • Freizeit: Freunde treffen, Sport treiben
  • Lieblingssong: Till I Collapse – Eminem
  • Lieblingsessen: Fajitas
  • Lieblingsserie: Game of Thrones
  • Lieblingsgetränk: El Tony Mate
Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-ProgrammSki-Weltcup Kalender 2025/26

