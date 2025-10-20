Ski-Stars von Morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin Wer ist Anuk Brändli? Die 22-jährige Schweizer Skifahrerin stellt sich im Video-Porträt von blue Sport vor, spricht über ihre grössten Ziele und erklärt, weshalb ein breiter Horizont für sie wichtig ist. 20.10.2025

Skifahrerin Anuk Brändli ist 22 Jahre alt und hat sich auf den Slalom spezialisiert. Letzte Saison hat sie in Les Diablerets ihren ersten Europacup-Sieg geholt und die Slalom-Wertung auf dem fünften Rang abgeschlossen – nun will sie ihre ersten Weltcup-Punkte.

blue Sport hat Brändli mitten in der Sommervorbereitung beim Athletik-Training in Einsiedeln besucht. Die Bündnerin zeigt uns zudem ihre Wahl-Heimat Rapperswil und erklärt, was sie an Arosa am meisten vermisst. Das ganze Video-Porträt gibt es oben im Artikel zu sehen.