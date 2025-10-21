  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ski-Stars von Morgen Stefanie Grob, die Gewinnerin von sieben Medaillen an Junioren-Weltmeisterschaften

Sandro Zappella

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Wer ist Stefanie Grob? Die 21-jährige Allrounderin hat an Junioren Ski-Weltmeisterschaften bereits sieben Medaillen gewonnen. Im Porträt bei blue Sport zeigt sie, wo damals als Kind alles angefangen hat.

21.10.2025

Wer ist Stefanie Grob? Die 21-jährige Allrounderin hat an Junioren Ski-Weltmeisterschaften bereits sieben Medaillen gewonnen. Im Porträt bei blue Sport zeigt sie, wo damals als Kind alles angefangen hat.

,
,

Sandro Zappella, Adrian Kammer, Andreas Aeschbach

21.10.2025, 09:58

21.10.2025, 10:00

Mit 18 Jahren sorgte Stefanie Grob im Jahr 2023 zum ersten Mal für grosses Aufsehen. An den Junioren-Weltmeisterschaften holte die Allrounderin Gold in der Abfahrt, Silber im Super-G und Bronze im Riesenslalom. Die Appenzellerin liess vier weitere Medaillen an den Junioren-Wettkämpfen 2024 und 2025 folgen. 

Im Europacup fuhr die heute 21-Jährige ebenfalls schon vier Mal aufs Podest, nun sollen im kommenden Winter auch die ersten Weltcup-Punkte folgen. blue Sport hat Grob in ihrer Heimat im Appenzell getroffen. Dort zeigt uns die Skifahrerin ihren Lieblingsplatz auf der Ebenalp, den Kinderskilift wo alles begann und öffnet das private Familienalbum. Das ganze Video-Porträt gibt es oben im Artikel zu sehen.

Am Samstag startet Stefanie Grob beim Saisonauftakt in Sölden im Riesenslalom:

FIS Ski Alpin Weltcup: Sölden: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf
FIS Ski Alpin Weltcup: Sölden: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

Sa 25.10. 09:45 - 11:25 ∙ SRF zwei ∙ 100 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen
Das komplette Ski-Programm. Ski-Weltcup Kalender 2025/26

Das komplette Ski-ProgrammSki-Weltcup Kalender 2025/26

Meistgelesen

Warum Europa jetzt erst recht um seine Sicherheit bangen muss
Hier sagt Trump Australiens Botschafter ins Gesicht: «Ich mag sie auch nicht»
Buch von Epstein-Opfer Giuffre erhöht Druck auf Prinz Andrew – und den Palast

Mehr Ski

Neuer Mega-Vertrag. Marco Odermatt verlängert mit Stöckli-Ski bis 2030

Neuer Mega-VertragMarco Odermatt verlängert mit Stöckli-Ski bis 2030

Ski-Stars von Morgen. Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Ski-Stars von MorgenJanine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Comeback verzögert sich. Marcel Hirscher in Sölden noch nicht am Start

Comeback verzögert sichMarcel Hirscher in Sölden noch nicht am Start