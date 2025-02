Weil sie so oft im TV kommt, kann sich SRF-Experte Spruch nicht verkneifen

SRF-Experte Berthod mit Lacher: «Bald schreiben sie Bruder von Tamara Zubcic» 14.02.2025

Sobald Skifahrer Filip Zubcic am Start steht, fangen die Kameras auch seine Schwester Tamara im Zielraum ein. SRF-Experte Marc Berthod kann sich einen Spruch nicht verkneifen.

Sandro Zappella

Filip Zubic ist WM-Silbermedaillengewinner von Cortina 2021, dazu hat der Kroate drei Weltcup-Riesenslaloms gewonnen. Doch immer, wenn Zubcic am Start steht, sind die Kameras nicht nur auf ihn gerichtet. Grund dafür ist seine Schwester Tamara. Sie gehört zum kroatischen Betreuer-Team.

Die 30-Jährige ist – geht man nach den TV-Machern – ein Blickfang. Denn die Blondine wird überdurchschnittlich oft von den Fernseh-Kameras eingefangen. Das fällt nicht nur regelmässigen Zuschauern zu Hause auf, sondern auch dem Kommentatoren-Duo Stefan Hofmänner und Marc Berthod bei SRF.

Als Filip Zubcic beim WM-Riesenslalom mit Nummer 4 im Starthaus steht, wird einmal mehr seine Schwester eingeblendet. «Sister of Filip Zubcic, Tamara Zubcic» steht in grossen Lettern geschrieben. Als Filip dann auf der Piste ist, kann sich SRF-Experte Berthod einen Kommentar dazu nicht verkneifen: «Irgendwann schreiben sie dann ‹Bruder von› hin, wenn er fährt.» Kommentator Hofmänner muss lachen und Berthod gibt Kontext dazu: «Sie hat eine gute Präsenz», Hofmänner ergänzt: «Eine sehr gute Präsenz hat die Schwester von ihm, er selbst wünscht sich eine gute Präsenz in der Rangliste nach diesem ersten Durchgang.»

Der erste Lauf misslingt dem Kroaten jedoch. Mit 1,13 Sekunden Rückstand rückt eine Medaille in weite Ferne. Sicher ist nur eines: Auch im zweiten Lauf wird Schwester Tamara vor seinem Start wieder ihre TV-Präsenz erhalten.

