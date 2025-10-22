Marta Bassino droht eine längere Pause. Keystone

Die Italienerin Marta Bassino hat sich bei einem Trainingssturz unmittelbar vor dem Start der Weltcup-Saison verletzt und muss um ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland zittern.

Keystone-SDA SDA

Wie Italiens Wintersportverband FISI mitteilte, zog sich die 29-Jährige am Mittwoch bei einem Sturz auf einem relativ flachen Abschnitt auf der Piste im Schnalstal in Südtirol eine Fraktur des Schienbeinkopfes im linken Knie zu. Über die Ausfalldauer machte der Verband keine genaueren Angaben. Derzeit würden in Meran noch weitere Untersuchungen stattfinden, hiess es in der Mitteilung. Danach werde über das weitere Vorgehen in Absprache mit der Athletin entschieden.

Bassino ist zweifache Weltmeisterin und die Riesenslalom-Disziplinensiegerin der Saison 2020/21. Am Samstag hätte die siebenfache Weltcup-Siegerin beim Riesenslalom in Sölden an den Start gehen sollen, nun droht ihr zumindest eine mehrwöchige Zwangspause.

Für das italienische Ski-Team ist es nach der schweren Verletzung von Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone, die an einem rechtzeitigen Comeback im Hinblick auf die Winterspiele arbeitet, der nächste Rückschlag.

