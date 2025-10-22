  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schock um italienischen Ski-Star Bassino stürzt im Training und bangt um Olympia-Teilnahme

SDA

22.10.2025 - 18:45

Marta Bassino droht eine längere Pause.
Marta Bassino droht eine längere Pause.
Keystone

Die Italienerin Marta Bassino hat sich bei einem Trainingssturz unmittelbar vor dem Start der Weltcup-Saison verletzt und muss um ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland zittern.

Keystone-SDA

22.10.2025, 18:45

22.10.2025, 19:09

Wie Italiens Wintersportverband FISI mitteilte, zog sich die 29-Jährige am Mittwoch bei einem Sturz auf einem relativ flachen Abschnitt auf der Piste im Schnalstal in Südtirol eine Fraktur des Schienbeinkopfes im linken Knie zu. Über die Ausfalldauer machte der Verband keine genaueren Angaben. Derzeit würden in Meran noch weitere Untersuchungen stattfinden, hiess es in der Mitteilung. Danach werde über das weitere Vorgehen in Absprache mit der Athletin entschieden.

Bassino ist zweifache Weltmeisterin und die Riesenslalom-Disziplinensiegerin der Saison 2020/21. Am Samstag hätte die siebenfache Weltcup-Siegerin beim Riesenslalom in Sölden an den Start gehen sollen, nun droht ihr zumindest eine mehrwöchige Zwangspause.

Für das italienische Ski-Team ist es nach der schweren Verletzung von Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone, die an einem rechtzeitigen Comeback im Hinblick auf die Winterspiele arbeitet, der nächste Rückschlag.

Das könnte dich auch interessieren

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Ski-Profi. Die Tessinerin spricht im Interview mit blue Sport über ihre Zukunftspläne, Familiengründung und ihre neue Rolle als Investorin und Beraterin.

10.07.2025

Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Slalom-Ass und Wirtschafts-Studentin

Wer ist Anuk Brändli? Die 22-jährige Schweizer Skifahrerin stellt sich im Video-Porträt von blue Sport vor, spricht über ihre grössten Ziele und erklärt, weshalb ein breiter Horizont für sie wichtig ist.

20.10.2025

Meistgelesen

Das sagt Shiffrin über den Rücktritt von Gut-Behrami
Berner erwürgte seine Frau, weil seine Affäre aufzufliegen drohte
Trump fordert 230 Millionen von seinem Justizministerium – für seine Taschen

Videos aus dem Ressort

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Athletic Club – Qarabag 3:1

Athletic Club – Qarabag 3:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

Athletic Club – Qarabag 3:1

Athletic Club – Qarabag 3:1

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ski-Stars von morgen. Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Ski-Stars von morgenLenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

«Schade, muss es so enden». Das sagt Shiffrin über den Rücktritt von Gut-Behrami

«Schade, muss es so enden»Das sagt Shiffrin über den Rücktritt von Gut-Behrami

Gisin zum Tod von Franzoso. «Muss es immer noch schwieriger und noch schneller werden?»

Gisin zum Tod von Franzoso«Muss es immer noch schwieriger und noch schneller werden?»