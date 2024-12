Doppelt schmerzhaftes Ausscheiden für Marc Rochat in Alta Badia 23.12.2024

Im ersten Lauf des Slaloms in Alta Badia trifft es Marc Rochat gleich doppelt hart: Nachdem der Schweizer ein Tor verpasst, erwischt ihn eine Slalomstange schmerzhaft zwischen den Beinen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marc Rochat scheitert in Alta Badia im vierten Slalom in Folge.

Dabei erwischt den Romand auch noch eine Slalomstange schmerzhaft zwischen den Beinen.

Im Interview bei SRF gibt Rochat Entwarnung, sagt aber: «Leider habe ich ein bisschen Mühe, Spass zu haben im Moment.» Mehr anzeigen

Autsch! Das hat wehgetan: Marc Rochat scheidet im ersten Lauf des Slaloms von Alta Badia aus und wird dabei von einer Slalomstange voll zwischen den Beinen erwischt. Der Schweizer Slalomspezialist muss daraufhin am Pistenrand kurz durchatmen und windet sich vor Schmerzen.

Rochat überfährt eine Slalomstange, die ihn daraufhin an einer empfindlichen Stelle trifft.

Im Interview bei SRF gibt Rochat kurz darauf aber Entwarnung. Mit dem Körper sei alles in Ordnung, allerdings sorgt sich der 32-jährige Lausanner über seine aktuelle Gefühlslage. «Leider habe ich ein bisschen Mühe, Spass zu haben im Moment», so Rochat, der bislang in allen Slaloms des Winters ausgeschieden ist. Dabei scheiterte er viermal hintereinander im ersten Lauf.

«Manchmal ist der Skisport streng. Leider ist das so eine Phase bei mir. Beim Training habe ich überhaupt kein Problem, ich habe nur ein bisschen Mühe, den Kopf leer zu behalten», führt er aus. «Es ist so, jetzt haben wir ein paar Tage Ruhe. Ich glaube, ich muss ein bisschen atmen und diesen Spass wiederfinden.»

Die nächste Chance, die Freude am Wettkampf wiederzufinden und endlich ein Rennen bis ins Ziel zu bestreiten, bietet sich dem Romand am 8. Januar beim Slalom in Madonna di Campiglio

Das hat wehgetan: Unter den Augen einiger Trainer windet sich Rochat nach seinem Ausscheiden vor Schmerzen.

