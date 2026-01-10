Braathen: «Ich hätte einen Finger verlieren können und würde nichts fühlen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Adelboden-Trauma überwunden Braathen: «Ich hätte einen Finger verlieren können und würde nichts fühlen»

Luca Betschart aus Adelboden

10.1.2026

Odermatt siegt zum fünften Mal in Folge am Chuenisbärgli

Odermatt siegt zum fünften Mal in Folge am Chuenisbärgli

Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Adelboden und knackt einen weiteren Rekord: Der Nidwaldner kann als erster Fahrer am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren.

10.01.2026

Lucas Pinheiro Braathen überwindet sein Trauma am Chuenisbärgli und schafft es in Adelboden erstmals in seiner Karriere auf das Riesenslalom-Podest. Nach dem Rennen kämpft der Brasilianer mit den Tränen.

Luca Betschart aus Adelboden

10.01.2026, 19:30

10.01.2026, 19:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lucas Pinheiro Braathen rast im Adelboden-Riesenslalom auf den starken zweiten Platz und bejubelt diesen im Ziel wie einen Sieg.
  • Das hat seinen Grund: Nach einem Sturz vor fünf Jahren hat der Brasilianer enorm mit dem Steilhang am Chuenisbärgli zu kämpfen und bricht 2022 aus Angst gar seinen Lauf ab.
  • Das Trauma scheint nun überwunden und Braathen macht klar: «Als Skifahrer ist das ein Erfolg, auf den ich am meisten stolz bin.»
Mehr anzeigen

Rückblende: Im Januar 2021 wird Lucas Pinheiro Braathen im Riesenslalom von Adelboden das allerletzte Tor zum Verhängnis. Er stürzt ins Ziel, verletzt sich dabei am linken Knie schwer und muss seine Saison beenden. Und der Sturz hinterlässt Spuren. Ein Jahr darauf bricht er seinen Riesenslalom-Lauf am Chuenisbärgli ab – und erklärt anschliessend: «Ich hatte sehr Angst vor dem letzten Steilhang. Ich dachte auch an letztes Jahr.»

Seither schafft es Braathen im Adelboden-Riesenslalom nie mehr ins Ziel – bis zu diesem Jahr. Nach zwei ganz starken Läufen muss sich der Brasilianer nur Chuenisbärgli-König Odermatt geschlagen geben – und bejubelt seinen zweiten Platz bei schwierigen Bedingungen wie einen Sieg. 

Schweizer Sieg am Chuenisbärgli. Marco Odermatt gewinnt zum fünften Mal in Folge den Riesenslalom in Adelboden

Schweizer Sieg am ChuenisbärgliMarco Odermatt gewinnt zum fünften Mal in Folge den Riesenslalom in Adelboden

Die Angst vor dem Steilhang

«Man hat nichts gesehen. Es hat vom Anfang bis zum Ende geschüttelt. Es war ein echter Test für einen Techniker», sagt Braathen im Zielraum und fügt an: «Als Skifahrer ist das ein Erfolg, auf den ich am meisten stolz bin. Das Chuenisbärgli ist eine der grössten Challenges in unserem Sport.»

Lucas Pinheiro Braathen (Mitte) feiert erleichtert mit Marco Odermatt und Léo Anguenot.
Lucas Pinheiro Braathen (Mitte) feiert erleichtert mit Marco Odermatt und Léo Anguenot.
Keystone

Dann wird der 25-Jährige emotional. «Es ist das erste Mal, dass ich die Ziellinie überquere, seit ich mich hier vor Jahren verletzt habe. Ich habe es immer wieder versucht. Ich konnte meine Angst vor diesem letzten Steilhang nicht überwinden», so Braathen, der sich spezifisch für den Riesenslalom im Berner Oberland vorbereitet: «Ich habe so viel Therapie gemacht – speziell für dieses Rennen. Es hat Jahre gedauert, aber jetzt stehe ich hier auf dem Podium. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin.»

Allerdings übersteht der Ausnahmeathlet das Chuenisbärgli auch in diesem Jahr nicht ohne Verletzung und taucht mit einem blutenden Finger beim Interview auf. Wo und wann er sich die Schramme zugezogen hat, weiss Brathen allerdings nicht und lacht: «Gerade geht mein Adrenalin durch die Decke. Ich hätte einen Finger verlieren können und würde nichts fühlen.»

Das könnte dich auch interessieren

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

09.01.2026

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

09.01.2026

Meistgelesen

Das sagten die Morettis den Ermittlern nach der Brandkatastrophe
Braathen: «Ich hätte einen Finger verlieren können und würde nichts fühlen»
Karikatur von «Charlie Hebdo» sorgt für Empörung
Neue Verordnung könnte Crans-Montana vor Haftung schützen
Das ist Ski-Aufsteigerin Janine Schmitt

Mehr aus dem Ressort

Österreicherin im Pech. Olympia-Saison für Magdalena Egger nach Kreuzbandriss zu Ende

Österreicherin im PechOlympia-Saison für Magdalena Egger nach Kreuzbandriss zu Ende

König vom Chuenisbärgli. Odermatt: «Da kommt keine WM, kein Olympia und kein Wengen heran»

König vom ChuenisbärgliOdermatt: «Da kommt keine WM, kein Olympia und kein Wengen heran»

20-jährige Schweizerin im Hoch. Sue Piller triumphiert erstmals im Europacup

20-jährige Schweizerin im HochSue Piller triumphiert erstmals im Europacup

Rekordsieger in Adelboden. «Das ist mein Haus!» – Odermatts Zieleinfahrt und Jubelschrei im Video

Rekordsieger in Adelboden«Das ist mein Haus!» – Odermatts Zieleinfahrt und Jubelschrei im Video

Sie rettete Schweizer Ehre in Zauchensee. Das ist Ski-Aufsteigerin Janine Schmitt

Sie rettete Schweizer Ehre in ZauchenseeDas ist Ski-Aufsteigerin Janine Schmitt