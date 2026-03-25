«Er war unbesiegbar» Braathen schwärmt nach seinem Triumph von Odermatt

Lucas Pinheiro Braathen gewinnt seine zweite kleine Kristallkugel – die erste für Brasilien und die erste im Riesenslalom. sda

Nachdem Lucas Pinheiro Braathen Riesenslalom-König Odematt entthront, würdigt er seinen Konkurrenten mit grossen Worten. Und er wird emotional, als er über die Bedeutung des Triumphs spricht.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lucas Pinheiro Braathen gewinnt in Hafjell den Riesenslalom und sichert sich damit die Disziplinenwertung, begünstigt durch Marco Odermatts Ausfall.

Er zeigt sich emotional und würdigt Odermatt als besten Skifahrer der Welt sowie als würdigen Rivalen.

Mit Blick auf seine erfolgreiche Saison betont Braathen die Bedeutung des Triumphs und sieht darin ein Symbol, dass auch ungewöhnliche Karrierewege zum Erfolg führen können. Mehr anzeigen

Lucas Pinheiro Braathen gewinnt die Riesenslalom-Kugel. Er profitiert von Marco Odermatts Ausfall in Hafjell, gewinnt das Rennen und damit die Disziplinenwertung.

«Das ist ein so spezieller Moment, ich kanns nicht in Worte fassen», sagt der norwegisch-brasilianische Doppelbürger nach seinem Triumph gegenüber SRF. «Ich bin so stolz.»

Viel Lob für Odermatt

Dann holt er zu einer Lobeshymne für den entthronten Odermatt aus: «Ich habe so viel Respekt vor Marco. Er war so viele Jahre unbesiegbar im Riesenslalom. Er ist so stark, er ist der beste Skifahrer der Welt. Es ist eine Ehre, dass ich mit ihm heute um die Kugel kämpfen und gewinnen konnte.»

Der 25-Jährige wird mit der Kugel in der Hand emotional: «Ich hoffe, dass diese Kugel repräsentiert, dass alles möglich ist. Ein Brasilianer hat eine Kugel in der Hand. Das zeigt, dass jeder einen Traum realisieren kann.»

Heimsieg in Norwegen

Braathen schaut auf eine enorm erfolgreiche Saison zurück. An den Olympischen Spielen gewann er Riesenslalom-Gold, jetzt folgt der Sieg in der Gesamtwertung. «Diese Kugel ist das Resultat für diesen Weg. Es war schwer und manchmal auch einsam.»

In Hafjell feiert er einen Heimsieg. «Es ist speziell. Ich bin auf dieser Piste so oft gefahren. Das hilft natürlich, ein so wichtiges Rennen hier fahren zu können», freut sich der neue Riesenslalom-König.