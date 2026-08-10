Der ehemalige Ski-Star Mathieu Faivre ist bei einer Velotour schwer gestürzt. Der dreifache Weltmeister zieht sich mehrere Knochenbrüche zu – und zeigt auf Instagram, wie heftig es ihn erwischt hat.

Darum geht’s Mathieu Faivre ist vor einigen Wochen bei einer Velotour schwer gestürzt. Sein Rennvelo brach beim Unfall auseinander, der genaue Hergang ist nicht bekannt.

Der 34-jährige Ex-Ski-Star erlitt mehrere Verletzungen und Knochenbrüche. Bilder zeigen einen Verband am rechten Unterschenkel und eine Röntgenaufnahme der Schulter.

Faivre beendete seine Ski-Karriere im Oktober 2025. Seine grössten Erfolge sind drei Weltmeistertitel sowie Olympia-Bronze. Zusammenfassung erstellt mit

Mathieu Faivre hat eine Velotour mit schmerzhaften Folgen hinter sich. Der ehemalige französische Ski-Star ist vor einigen Wochen schwer gestürzt und hat sich dabei mehrere Verletzungen zugezogen. Das macht Faivre nun auf Instagram öffentlich.

«Brenzlige Situation und böser Unfall vor einigen Wochen», schreibt der dreifache Ski-Weltmeister zu einer Reihe von Bildern. Darauf ist der Franzose unter anderem im Spitalbett zu sehen. Ein weiteres Foto lässt erahnen, mit welcher Wucht es ihn erwischt haben muss: Faivres Rennvelo liegt neben der Strasse im Gras, der Rahmen ist in der Mitte gebrochen.

Wie genau es zum Unfall kam, verrät der frühere Riesenslalom-Spezialist nicht. Dafür gibt er einen Einblick in die Folgen des Sturzes. «Ein paar Verletzungen und Knochenbrüche. Aber ich bin froh, konnte ich in dieser Nacht wieder in meinem eigenen Bett schlafen», schreibt Faivre.

Auf einem der Bilder trägt der 34-Jährige einen dicken Verband am rechten Unterschenkel. Zudem veröffentlicht er eine Röntgenaufnahme seiner Schulter. Darauf scheint unter anderem eine Fraktur des Schlüsselbeins zu erkennen zu sein. Für Faivre wäre es nicht die erste Verletzung dieser Art: Bereits 2024 brach er sich bei einem Trainingssturz das Schlüsselbein. Damals musste er operiert werden und seine Saison vorzeitig beenden.

Erfolge an Grossanlässen

Seine aktive Ski-Karriere hatte Faivre im Oktober 2025 beendet. In 127 Weltcup-Rennen gelangen ihm zwei Siege und insgesamt zehn Podestplätze. Seine grössten Erfolge feierte er an Weltmeisterschaften: 2017 holte er in St. Moritz mit Frankreich Gold im Teamwettbewerb, vier Jahre später wurde er in Cortina d'Ampezzo sowohl im Riesenslalom als auch im Parallelrennen Weltmeister.

Auch eine Olympia-Medaille steht in seinem Palmarès. Bei den Winterspielen 2022 in Peking gewann Faivre im Riesenslalom Bronze – in jenem Rennen, in dem Marco Odermatt (28) zu Olympiagold fuhr.

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