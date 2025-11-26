  1. Privatkunden
Traum von Heim-Olympia lebt Brignone fährt 237 Tage nach Horror-Sturz erstmals wieder Ski

SDA

26.11.2025 - 16:32

Federica Brignone - hier bei ihrem WM-Triumph im Riesenslalom im Februar in Saalbach-Hinterglemm - hofft weiter auf die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat
Federica Brignone - hier bei ihrem WM-Triumph im Riesenslalom im Februar in Saalbach-Hinterglemm - hofft weiter auf die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat
Keystone

Italiens Ski-Star Federica Brignone gibt den Traum von Heim-Olympia noch nicht auf und steht 237 Tage nach ihrem schweren Sturz bei den nationalen Meisterschaften erstmals wieder auf den Ski.

Keystone-SDA

26.11.2025, 16:32

26.11.2025, 16:53

Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin absolvierte in Cervinia auf Freizeitski einige leichte Abfahrten. Auch in den kommenden Wochen stünden für Brignone Einheiten auf der Piste und im Fitnessraum an, teilte der italienische Verband mit.

Ski-Star träumt von ComebackBrignone: «Ich will nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

«Es ist mein Traum, dort zu sein», hatte Brignone vor dem Auftakt der Weltcup-Saison vor einem Monat mit Blick auf die Olympischen Spiele in der Heimat gesagt. Sie wisse nicht, wie realistisch das sei nach ihrer schlimmen Verletzung. «Ich versuche es. Ich arbeite wirklich hart dafür», hatte die Allrounderin und 37-malige Weltcupsiegerin erklärt.

Brignone hatte im vergangenen Winter zum zweiten Mal nach 2020 den Gesamtweltcup und dazu WM-Gold im Riesenslalom gewonnen – und sich kurz danach dann bei den vergleichsweise unbedeutenden italienischen Meisterschaften schwer am Knie verletzt. Die 35-Jährige erlitt bei ihrem Sturz in Val di Fassa eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss – eine Horror-Diagnose.

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Federica Brignone blickt auf ihre erfolgreiche Karriere zurück und spricht über ein mögliches Ende.

22.10.2025

Fringer über Ronaldo-Sperre «Es ist heikel, was die FIFA macht»

Cristiano Ronaldo erhält nach seiner Roten Karte eine ungewöhnliche Sperre und darf bei der WM nun doch schon im ersten Portugal-Spiel auflaufen. Ex-Spitzenschiedsrichter Urs Meier und blue Sport Experte Rolf Fringer äussern sich kritisch.

26.11.2025

Araujo-Platzverweis verwundert Streller: «Wie kannst du so in den Zweikampf gehen?»

25.11.2025

«Guardiola hat sich verzockt»: Streller und Petric über City-Pleite gegen Leverkusen

25.11.2025

