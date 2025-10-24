  1. Privatkunden
Ski-Star träumt von Comeback Brignone: «Ich will nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Syl Battistuzzi

24.10.2025

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Federica Brignone blickt auf ihre erfolgreiche Karriere zurück und spricht über ein mögliches Ende.

22.10.2025

Nach einem doppelten Beinbruch und Kreuzbandriss gibt sich Federica Brignone nicht geschlagen: Die 35-jährige Italienerin arbeitet mit eiserner Disziplin an ihrem Comeback – trotz ungewisser Prognose.

Redaktion blue Sport

24.10.2025, 10:21

24.10.2025, 10:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Federica Brignone arbeitet nach schwerer Bein- und Knieverletzung an einem Comeback, um ihre Karriere nicht mit einem Unfall enden zu lassen.
  • Die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina dienen ihr als grosse Motivation, auch wenn ihre Genesung langsam und unsicher verläuft.
  • Trotz Schmerzen und ungewissem Ausgang will sie kämpfen und betont, dass sie ihre Karriere geliebt hat und nichts bereut – auch nicht ihre Teilnahme an den nationalen Meisterschaften.
Mehr anzeigen

Federica Brignone gewann in der letzten Saison den WM-Titel im Riesenslalom und zum zweiten Mal den Gesamtweltcup (vor Lara Gut-Behrami). An den italienischen Meisterschaften Anfang April zog sich die Italienerin einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zu.

«Mir geht es gut», meint die 35-Jährige im Interview mit blue Sport. Mental sei sie immer in guter Verfassung gewesen. Die Reha sei zwar hart, aber sie mache täglich Fortschritte. «Ich hatte das Glück, wenigstens ein bisschen Sport machen zu können, auch wenn es nicht der Sport ist, den ich gerne machen würde.»

Der Unfall kam nur drei Tage nach dem Ende einer aussergewöhnlichen Saison – eine Achterbahnfahrt der Gefühle. «Eigentlich waren von Anfang an so viele Menschen um mich herum schockiert, dass ich nie die Zeit hatte, selbst schockiert zu sein. Ich habe versucht, so stark wie möglich zu sein, um die Menschen neben mir zu beruhigen, meine Familie und alle, die mich lieben» erläutert Brignone. Sie wisse nicht, ob das alles später noch hochkommen werde. Die Verletzung sei passiert, das lasse sich halt nicht ändern. 

«Auf die 42 Stiche gerne verzichtet». Ski-Star Brignone zeigt nach üblem Sturz Foto von operiertem Bein

«Auf die 42 Stiche gerne verzichtet»Ski-Star Brignone zeigt nach üblem Sturz Foto von operiertem Bein

Das Bild mit dem lädierten Bein machte es für neutrale Beobachter schwer, an ein Comeback zu glauben. Und doch träumt Brignone von einer Rückkehr in diesem Winter. «Ich arbeite wirklich sehr, sehr hart dafür. Viele Stunden, sehr viele, sogar zu Hause. Vom ersten Tag an habe ich alles versucht, um mich so gut wie möglich behandeln zu lassen, um zu dem Leben zurückzukehren, das ich liebe. Denn das Leben, das ich liebe und das ich bin, bedeutet auch, Athletin zu sein», hält sie fest.

Ausserdem sei es eine Herausforderung, die sie annehmen wolle. «Der Traum, diesen Winter zurückzukehren, der ist da. Ich weiss, dass das etwas sehr, sehr, sehr Schweres und fast Unmögliches ist. Aber ich versuche, das Unmögliche möglich zu machen», gibt sich die Mailänderin kämpferisch.

Olympia als Motivation

«Ich weiss, dass mein Bein ziemlich mitgenommen ist. Das ist nichts, was einfach so verheilt – manchmal nicht mal in einem Jahr. Ich weiss, dass ich, um wieder auf die Skier zu kommen, körperlich fit sein muss, schmerzfrei – und im Moment ist das überhaupt nicht der Fall. Etwas mehr Beweglichkeit wäre gut, mein Knie lässt sich noch nicht beugen. Ich habe noch viele Schritte vor mir, bevor ich überhaupt wieder Skis anziehen kann», so Brignone.

Sobald sie wieder auf den Ski stehen könne, werde man sehen, was möglich sei. «Um wirklich zu versuchen, so zu fahren, wie man fahren muss, um bei Olympischen Spielen dabei zu sein, um einfach Rennen im Weltcup zu bestreiten oder nicht.»

Gemäss ihren Ärzten werde es ohne Schmerzen nicht gehen. Das nimmt sie in Kauf. Auch weil die Olympischen Spiele 2026 in Cortina und Mailand ihr Motivation geben, auch wenn der Weg dahin noch lang sei. 

Ob sie es zurück auf die Piste schafft, wisse sie selbst nicht. «Ich habe aus meiner Karriere schon viel mehr herausgeholt, als ich mir je hätte träumen lassen», betont Brignone. «Also muss ich nicht noch eine Saison machen. Ich muss nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ich habe meine Medaillen, ich habe meine Kristallkugeln ...»

Nach einer tollen Saison verletzt sich Federica Brignone an den italienischen Meisterschaften schwer.
Nach einer tollen Saison verletzt sich Federica Brignone an den italienischen Meisterschaften schwer.
sda

Aber es sei einfach eine Herausforderung, alles in ihrem Leben so zu machen, wie sie es liebe, meint die 35-Jährige. Ein Jahr nach Olympia steht die WM in Crans Montana an. Das mache es für sie noch reizvoller, weil es eine ihrer Lieblingsstrecken sei und wo sie einige ihrer besten Leistungen gezeigt habe, sagt sie. 

«Ich brauche keinen neuen Rückschlag»

Mit dieser Verletzung wisse sie aber nicht, wie es weitergehe. Klar ist für Brignone: «Ich brauche keinen neuen Rückschlag.» Und trotzdem will sie weiterkämpfen: «Ich möchte eine so wundervolle Karriere nicht einfach so beenden. Ich habe das, was ich getan habe, so sehr geliebt, dass ich nicht mit einer solchen Verletzung aufhören will. Ich möchte versuchen, zurückzukommen.»

Ob Brignone bedauert, an den italienischen Meisterschaften teilgenommen zu haben? Natürlich denke sie darüber nach. Ich bedauere vielleicht, nicht noch zehn Zentimeter näher ans Tor gegangen zu sein. Auf der anderen Seite habe ich immer an nationalen Meisterschaften teilgenommen. «Ich finde es sehr wichtig, dass eine Athletin, die im Weltcup gewinnt, auch an nationalen Meisterschaften teilnimmt», findet sie.

Brignone weiter: «Ich habe das immer geliebt, als ich klein war, mit Leuten zu fahren, die im Weltcup waren. Es ist einer der Werte und Grundsätze, die ich im Leben vertreten möchte.»

«Und deshalb würde ich nochmals an den nationalen Meisterschaften teilnehmen. Ich finde, das ist sehr wichtig für die Jugend und auch für mich. Also nein, ich bereue nichts.»

