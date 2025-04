Gesamtweltcupsiegerin Brignone nach Horror-Sturz mit Helikopter ins Spital geflogen Die beste Ski-Fahrerin des abgelaufenen Weltcup-Winters, Federica Brignone, ist bei den italienischen Meisterschaften schwer gestürzt. Die 34-Jährige wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht. 03.04.2025

Nach ihrem schweren Sturz an den italienischen Meisterschaften am Donnerstag kommt es für die italienische Ski-Überfliegerin Federica Brignone nun noch schlimmer: Zusätzlich zu mehreren Brüchen zog sie sich auch einen Kreuzbandriss zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Federica Brignone hat sich bei einem schweren Sturz im Riesenslalom an den italienischen Meisterschaften komplizierte Kniebrüche sowie einen Kreuzbandriss zugezogen.

Die Weltmeisterin von Saalbach 2025 wurde in Mailand operiert – der Eingriff verlief laut Verband erfolgreich, zeigte aber zusätzlich einen Kreuzbandriss auf.

In einem Statement gibt Brignone an, die Bedingungen auf der Strecke seien «perfekt» gewesen.

Ob sie bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina zurückkehren kann, ist derzeit offen. Mehr anzeigen

Die italienische Ski-Königin Federica Brignone, die 2025 in Saalbach WM-Gold im Riesenslalom holte und erst vor wenigen Tagen zum zweiten Mal den Gesamtweltcup gewann, ist am Donnerstag bei den italienischen Meisterschaften im Riesenslalom auf der Alpe Lusia (Val di Fassa) schwer gestürzt.

Die 34-jährige wurde mit dem Helikopter ins Spital nach Trient transportiert. Erste Untersuchungen zeigten komplizierte Brüche im linken Knie auf. Für eine Operation wurde Brignone daraufhin nach Mailand gebracht, wo auch noch ein Kreuzbandriss festgestellt wurde.

«Die Operation, der sich Federica Brignone in der Klinik ‹La Madonnina› in Mailand unterzog, verlief reibunsglos», kommunizierte der italienische Skiverband (FISI) am Freitag in einer Mitteilung. «Es wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes festgestellt, der in den kommenden Wochen untersucht werden wird. Die Riesenslalom-Weltmeisterin von Saalbach 2025 und frischgebackene Weltcupsiegerin wird in den nächsten Tagen mit der Rehabilitation beginnen.»

Federica Brignone verletzt sich nach dem Ende der Weltcup-Saison schwer. KEYSTONE

«Die Bedingungen auf der Strecke waren perfekt»

«Ich werde mich einer neuen Herausforderung stellen müssen, der ich mich wie immer stellen werde», liess Brignone elf Monate vor den Olympischen Spielen in ihrer Heimat via einem Statement verlauten, das der Nachrichtenagentur Ansa vorliegt. Ihrer Meinung nach waren «die Bedingungen auf der Strecke perfekt».

«Ich habe mich gut gefühlt und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich das Gleiche noch einmal tun, allerdings mit dem Ziel, nicht zu stürzen», sagte die gebürtige Mailänderin, die bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo als aussichtsreiche Medaillenanwärterin Italiens gilt.

Die Winterspiele finden vom 6. bis 22. Februar 2026 statt. Ob sie bis dann wieder wettkampffähig ist, bleibt abzuwarten.

