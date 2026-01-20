Rückkehrerin Brignone bricht im Interview in Tränen aus 20.01.2026

Fast 300 Tage nach ihrem schweren Sturz kehrt Federica Brignone in den Weltcup zurück und verblüfft die Konkurrenz und sich selbst mit Platz 6. Ihr Interview nach dem Rennen geht unter die Haut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Federica Brignone ist zurück im Weltcup! Nach fast 300 Tagen feiert die Italienerin beim Riesenslalom in Kronplatz ihr Comeback und überzeugt dabei mit Platz 6.

Im Zielraum wird sie von ihren Emotionen übermannt und bricht während einem TV-Interview in Tränen aus.

Brignone unterstreicht: «Ich weiss, was ich alles getan habe, um heute hier zu sein und was ich in diesen neun Monaten durchgemacht habe.» Mehr anzeigen

Fast 300 Tage nach ihrem schweren Sturz bei den italienischen Meisterschaften und einem doppelten Schien- und Wadenbeinbruch meldet sich Federica Brignone zurück im Weltcup. Und wie! Beim Riesenslalom in Kronplatz hält die Italienerin auf Anhieb wieder mit der Weltspitze mit, fährt auf den starken sechsten Platz und überrascht damit wohl nicht nur die Konkurrenz, sondern auch sich selbst. Denn erst Ende November stand Brignone erstmals wieder auf den Skiern und hatte seither bloss 13 richtige Trainingstage.

Kein Wunder, wird die Italienerin im Zielraum emotional. In einem TV-Interview auf den herausfordernden Comeback-Tag angesprochen, sagt Brignone: «Ja, es war nicht einfach.» Dann kann sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Mehr Worte findet Brignone im SRF-Interview. «Es war hart, emotional war es sehr schwierig. Normalerweise wenn man an den Start geht, weiss man ungefähr, wo man steht. Heute hingegen war alles neu, es war ein Test», erklärt die 35-Jährige und fügt an: «Auch die Spannung über so viele Stunden aufrechtzuerhalten, weil alle auf mich gewartet haben, war nicht einfach.»

Umso glücklicher macht die Ausnahmeathletin, wie gut das Comeback verläuft. «Ich bin sehr stolz auf meinen heutigen Tag. Es war besser als erwartet. Und mit dem ganzen Adernalin im Körper habe ich weniger Schmerzen gespürt als sonst», so Brignone, die unterstreicht: «Ich weiss, was ich alles getan habe, um heute hier zu sein und was ich in diesen neun Monaten durchgemacht habe. Heute hier zu stehen, ist fantastisch.»

