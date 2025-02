Federica Brignone hat in dieser Saison bereits fünf Weltcupsiege auf ihrem Konto. KEYSTONE

Federica Brignone führt im Gesamtweltcup und geht an der WM in mehreren Disziplinen als Favoritin an den Start. blue Sport hat die 34-Jährige noch vor dem Saisonstart verraten, in welchem Moment sie zurücktreten wird.

Federica Brignone ist eine der grossen Figuren in der diesjährigen Skisaison. Die Italienerin führt im Gesamtweltcup mit 70 Punkten Vorsprung auf Lara Gut-Behrami. Die beiden werden in diesem Winter aller Voraussicht nach untereinander ausmachen, wer die grosse Kristallkugel gewinnt. Beiden ist dieses Kunststück schon mal gelungen, Gut-Behrami 2016 und 2024, Brignone 2020.

Fünf Siege hat Brignone im laufenden Winter in drei verschiedenen Disziplinen bereits eingefahren und dabei einige Rekorde aufgestellt. Die 34-jährige Italienerin ist die älteste Weltcupsiegerin der Geschichte und hält zudem die Alters-Rekorde für Siege in den Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom.

Der Tag, an dem sie aufhören wird

Beim Saisonstart im Oktober 2024 in Sölden holte sich Brignone gleich den ersten Sieg des Winters und löste damit Elisabeth Görgl als Rekordhalterin der ältesten Siegerin bei einem Weltcuprennen ab.

Nach dem Rennen sagte sie zu blue Sport auf die Erfolge in ihrem Alter angesprochen: «Ich bin ziemlich verrückt und bin immer noch da, weil ich Freude habe. Ich sage zu mir selbst, an dem Tag, an dem ich nicht mehr so riskiere wie jetzt, nicht mehr so motiviert bin, den Stress nicht mehr will, dann höre ich auf.»

Im erfolgreichen italienischen Team sei sie als älteste sowas wie die Mutter der Mannschaft: «Ich versuche ihnen alles zu geben, was ich habe und zu teilen, was ich weiss. Ich pushe viel und organisiere auch im Sommer viele Sachen. Ich will nicht nur trainieren, erholen und Videoanalyse machen. Deshalb reisse ich viele Dinge an.»

In der Sommerpause hat Brignone die Ski bewusst auf die Seite gestellt und verrät: «Ich bin fast fünf Monate nicht Skigefahren und habe mich nur auf meinen Körper fokussiert. Der Sommer soll Sommer sein und ist nicht zum Skifahren.»

Als Favoritin an die WM

Brignone ist eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Gegenwart. Je drei Medaillen an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, der Gesamtweltcupsieg und 32 Weltcupsiege stehen in ihrem Palmares. «Ich habe mehr erreicht, als ich je gedacht habe», sagt die Italienerin auf ihre Erfolge angesprochen.

Für die anstehende Weltmeisterschaft geht sie in Abfahrt, Super-G und Riesenslalom gleich in drei Disziplinen als Favoritin auf eine Medaille an den Start. In den gleichen drei Disziplinen rechnet sich auch Lara Gut-Behrami eine Medaille aus. Wie im Weltcup dürfte es also auch an der WM bald heissen: Brignone gegen Gut-Behrami.

Für Brignone dürfte die anstehende WM in Saalbach nicht das letzte Highlight der Karriere sein. Im Februar 2026 stehen die Olympischen Spiele in Mailand/Cortina d'Ampezzo an. Das wird sich Brignone kaum nehmen lassen, denn Olympia-Gold ist etwas vom wenigen, welches der gebürtigen Mailänderin in der Trophäensammlung noch fehlt.

