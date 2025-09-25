  1. Privatkunden
Sicherheitsdebatte im Skisport Büchel kritisiert die FIS nach Franzosos Tod: «Worte retten keine Leben»

Luca Betschart

25.9.2025

Der italienische Abfahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingsunfall am 15. September vestorben.
Der italienische Abfahrer Matteo Franzoso ist nach einem Trainingsunfall am 15. September vestorben.
Bild: KEYSTONE

Nach dem tödlichen Trainingsunfall des Italieners Matteo Franzoso kritisiert Ex-Skifahrer Marco Büchel die FIS und fordert Taten statt nur Worte.

Luca Betschart

25.09.2025, 16:10

25.09.2025, 16:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der tödliche Trainingssturz des italienischen Abfahrers Matteo Franzoso löst eine Sicherheitsdebatte im Skisport aus.
  • Nachdem auch die FIS in der vergangenen Woche Stellung nimmt, kritisiert Ex-Skifahrer Marco Büchel den Verband für dessen offenen Brief und fordert Taten statt nur Worte.
  • «Jede Saison ohne Handeln setzt weitere Leben aufs Spiel», schreibt Büchel und unterstreicht: «Es ist Zeit, von Worten zu Lösungen überzugehen.»
Mehr anzeigen

Der Tod des italienischen Skifahrers Matteo Franzoso, der am 15. September und zwei Tage nach einem schweren Trainingssturz in Chile seinen Verletzungen erlag, erschüttert die Ski-Welt und löst eine neue Debatte um die Sicherheit auf den Skipisten aus.

Ehemalige und aktuelle Fahrer oder Funktionäre fordern konkrete Massnahmen. So schlägt der frühere Abfahrtsstar Kristian Ghedina vor, die Auslaufzonen zu vergrössern und neue Sicherheitsnetze zu entwickeln. «Die Sicherheit auf der Piste muss erhöht werden», so der Italiener.

«Fahre weiter Ski im Himmel». Mit rührenden Worten nimmt Franzosos Mutter Abschied von ihrem Sohn

«Fahre weiter Ski im Himmel»Mit rührenden Worten nimmt Franzosos Mutter Abschied von ihrem Sohn

Die FIS setzt auf mehr Dialog

Am vergangenen Freitag nimmt die FIS in einer veröffentlichten Mitteilung Stellung und zeigt sich «zutiefst bestürzt» über das tragische Ableben von Franzoso. «Unsere aufrichtigen Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden, seinen Teamkollegen sowie der gesamten italienischen Skigemeinschaft, die diesen verheerenden Verlust betrauert», schreibt der Verband.

In den kommenden Wochen wolle man den Dialog mit den Interessensgruppen intensivieren. «Das Streben nach Leistung darf niemals Vorrang vor der Sicherheit haben. Die inhärenten Gefahren des alpinen Skisports lassen sich nicht vollständig beseitigen, aber – indem wir zuhören, Bewusstsein schaffen und einen Dialog fördern, der zu gemeinsamen Massnahmen führt – können wir die Risiken mindern», schreibt die FIS.

Büchel macht konkreten Vorschlag

Das reicht dem vierfachen Weltcup-Sieger Marco Büchel nicht. «Worte retten keine Leben», reagiert er auf den offenen Brief des Verbandes und macht klar: «Der tragische Tod von Matteo Franzoso ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass sich er Skisport von einem gefährlichen zu einem hochriskanten Sport entwickelt hat.»

Deshalb brauche es schnell umsetzbare Massnahmen, schreibt Büchel und hat auch einen Vorschlag: «Eine klare und sofort umsetzbare Massnahme wäre die Einrichtung eines FIS-Sicherheitsfonds, um Skigebiete und Verbände bei der Installation von Sicherheitsnetzen an kritischen Abschnitten der weltweit begrenzten Trainingspisten zu unterstützen.»

Büchel denkt dabei an eine Teilfinanzierung. «Wenn die FIS 50 bis 80 Prozent der Kosten übernehmen würde, und die Ski-Resorts und die Verbände den Rest, würde sich die Sicherheit schon drastisch verbessern», schreibt der 53-Jährige und unterstreicht: «Das ist nicht kompliziert. Es erfordert Führung, Mut und Verantwortung. Jede Saison ohne Handeln setzt weitere Leben aufs Spiel. Es ist Zeit, von Worten zu Lösungen überzugehen.»

Marco Büchel über Verletzungen im Ski-Weltcup: «Das beelendet mich»

Marco Büchel über Verletzungen im Ski-Weltcup: «Das beelendet mich»

Ex-Skistar Marco Büchel beantwortet bei blue Sport die fünf wichtigsten Fragen zum Saisonstart im Weltcup.

25.10.2024

