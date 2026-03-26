Camille Rast lässt Loïc Meillard und Franjo von Allmen hinter sich – Odermatt bleibt unantastbar

Marco Odermatt feiert den Gewinn des Gesamtweltcups. Keystone

Die Ski-Saison ist zu Ende, die Ferien stehen bevor. Ein Blick auf die gewonnenen Preisgelder zeigt, wer sich Business Class und Luxushotel leisten kann und wer es sich wohl auf Balkonien gemütlich machen muss.

Aus Schweizer Sicht gab es in diesem Winter viel zu jubeln. Die Ski-Cracks haben uns mit zig Podestplätzen verwöhnt. In der Nationenwertung trocknen die Skigenossen den Rivalen aus Österreich mal wieder ab. Die Schweiz holt 9110 Punkte, dahinter folgen unsere östlichen Nachbarn mit 8404 Punkten und Italien mit 6680 Punkten. Der beste Skifahrer der Saison heisst natürlich mal wieder Marco Odermatt und bei den Frauen schafft es Camille Rast in der Gesamtwertung hinter Mikaela Shiffrin und Emma Aicher aufs Podest.

Spiegelt sich das Ganze auch im Preisgeld-Ranking der FIS? Nicht eins zu eins, aber die Abweichungen halten sich in Grenzen.

Die Top-10-Preisgeldjäger (Beträge in Euro) Marco Odermatt: 741'254

Lucas Pinheiro Braathen: 359'264

Loïc Meillard: 317'325

Atle Lie McGrath: 306'019

Franjo von Allmen: 278'922

Giovanni Franzoni: 254'525

Vincent Kriechmayr: 247'205

Dominik Paris: 221'440

Timon Haugan: 218'043

Henrik Kristoffersen: 217'778 Mehr anzeigen

Die Top-10-Preisgeldjägerinnen (Beträge in Euro) Mikaela Shiffrin: 615'167

Emma Aicher: 387'265

Julia Scheib: 340'942

Camille Rast: 320'101

Sofia Goggia: 295'602

Alice Robinson: 283'962

Laura Pirovano: 236'179

Lindsey Vonn: 213'014

Paula Moltzan: 197'669

Sara Hector: 174'077 Mehr anzeigen

Preisgeld-Liste aller Schweizer*innen Marco Odermatt: 741'254

Camille Rast: 320'101

Loïc Meillard: 317'325

Franjo von Allmen: 278'922

Corinne Suter: 137'992

Wendy Holdener: 120'271

Alexis Monney: 98'737

Malorie Blanc: 91'406

Stefan Rogentin: 83'286

Tanguy Nef: 50'214

Luca Aerni: 39'257

Niels Hintermann: 26'305

Alessio Miggiano: 21'815

Daniel Yule: 21'294

Justin Murisier: 20'575

Eliane Christen: 17'576

Janine Schmitt: 17'402

Thomas Tumler: 16'615

Vanessa Kasper: 14'755

Melanie Meillard: 14'376

Lara Gut-Behrami: 13'968

Marco Kohler: 13'131

Sue Piller: 12'687

Jasmine Flury: 12'602

Matthias Iten: 11'465

Lars Rösti: 10'361

Stefanie Grob: 10'127

Joana Hählen: 9081

Jasmina Suter: 7042

Delia Durrer: 6549

Ramon Zenhäusern: 5529

Anuk Brändli: 4307

Priska Ming-Nufer: 4307

Daria Allenbach: 3433

Livio Hiltbrand: 3026

Aline Höpli: 2910

Aline Danioth: 2852

Arnaud Boisset: 2095

Simone Wild: 1922

Lenz Hächler: 1455

Nicole Good: 1339

Jasmin Mathis: 1193

Marc Rochat: 1164

Fadri Janutin: 1164 Mehr anzeigen

Nicht nur die Preisgelder füllen die Kassen

Natürlich sind die Preisgelder nicht die einzige Einnahmequelle. Dass heute niemand mehr «eine gewöhnliche Waschmaschine» kaufen muss, sondern sich gleich für «Marco Odermatts Waschmaschine» entscheiden kann, das ist nicht nur ein nie dagewesener Mehrgewinn für die Kunden und Kundinnen, nein, das spült auch tatsächlich Geld aufs Konto des Ski-Cracks.

Auch dass die Fahrer*innen bei Interviews immer einen Ski dabei haben, die Marke gut sichtbar, kommt nicht von ungefähr. Und auch sind die Damen und Herren nicht immer so durstig, wie man meinen könnte.

Vor lauter Sponsoren übersieht man hier beinahe Camille Rast. Screenshot: SRF

Wer einen Bullen auf dem Helm hat, um den braucht man sich ohnehin nicht zu sorgen, denn die verleihen finanzielle Flügel, soviel ist sicher.

Franjo von Allmen ist ein glückliches Werbegesicht. Keystone

Schwer zu verdauen ist für viele, dass die grössten Stücke dieses Werbekuchens in jenen Bäuchen landen, die ohnehin schon vollgestopft sind mit Weltcuppunkten. Aber so ist das nun mal im Sport: The winner takes it all …

Die wahren Gewinner und Gewinnerinnen, die haben wir dir ja schon vorgestellt. Denn Geld mag zwar vieles einfacher machen, aber noch lange nicht glücklich. Wahres Glück ist und bleibt unbezahlbar. Und damit schlagen wir den Bogen zu den Liebespaaren aus dem Ski-Zirkus.