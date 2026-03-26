Camille Rast lässt Loïc Meillard und Franjo von Allmen hinter sich – Odermatt bleibt unantastbar

Die Ski-Saison ist zu Ende, die Ferien stehen bevor. Ein Blick auf die gewonnenen Preisgelder zeigt, wer sich Business Class und Luxushotel leisten kann und wer es sich wohl auf Balkonien gemütlich machen muss.
Aus Schweizer Sicht gab es in diesem Winter viel zu jubeln. Die Ski-Cracks haben uns mit zig Podestplätzen verwöhnt. In der Nationenwertung trocknen die Skigenossen den Rivalen aus Österreich mal wieder ab. Die Schweiz holt 9110 Punkte, dahinter folgen unsere östlichen Nachbarn mit 8404 Punkten und Italien mit 6680 Punkten. Der beste Skifahrer der Saison heisst natürlich mal wieder Marco Odermatt und bei den Frauen schafft es Camille Rast in der Gesamtwertung hinter Mikaela Shiffrin und Emma Aicher aufs Podest.
Spiegelt sich das Ganze auch im Preisgeld-Ranking der FIS? Nicht eins zu eins, aber die Abweichungen halten sich in Grenzen.
Die Top-10-Preisgeldjäger (Beträge in Euro)
- Marco Odermatt: 741'254
- Lucas Pinheiro Braathen: 359'264
- Loïc Meillard: 317'325
- Atle Lie McGrath: 306'019
- Franjo von Allmen: 278'922
- Giovanni Franzoni: 254'525
- Vincent Kriechmayr: 247'205
- Dominik Paris: 221'440
- Timon Haugan: 218'043
- Henrik Kristoffersen: 217'778
Die Top-10-Preisgeldjägerinnen (Beträge in Euro)
- Mikaela Shiffrin: 615'167
- Emma Aicher: 387'265
- Julia Scheib: 340'942
- Camille Rast: 320'101
- Sofia Goggia: 295'602
- Alice Robinson: 283'962
- Laura Pirovano: 236'179
- Lindsey Vonn: 213'014
- Paula Moltzan: 197'669
- Sara Hector: 174'077
Preisgeld-Liste aller Schweizer*innen
- Marco Odermatt: 741'254
- Camille Rast: 320'101
- Loïc Meillard: 317'325
- Franjo von Allmen: 278'922
- Corinne Suter: 137'992
- Wendy Holdener: 120'271
- Alexis Monney: 98'737
- Malorie Blanc: 91'406
- Stefan Rogentin: 83'286
- Tanguy Nef: 50'214
- Luca Aerni: 39'257
- Niels Hintermann: 26'305
- Alessio Miggiano: 21'815
- Daniel Yule: 21'294
- Justin Murisier: 20'575
- Eliane Christen: 17'576
- Janine Schmitt: 17'402
- Thomas Tumler: 16'615
- Vanessa Kasper: 14'755
- Melanie Meillard: 14'376
- Lara Gut-Behrami: 13'968
- Marco Kohler: 13'131
- Sue Piller: 12'687
- Jasmine Flury: 12'602
- Matthias Iten: 11'465
- Lars Rösti: 10'361
- Stefanie Grob: 10'127
- Joana Hählen: 9081
- Jasmina Suter: 7042
- Delia Durrer: 6549
- Ramon Zenhäusern: 5529
- Anuk Brändli: 4307
- Priska Ming-Nufer: 4307
- Daria Allenbach: 3433
- Livio Hiltbrand: 3026
- Aline Höpli: 2910
- Aline Danioth: 2852
- Arnaud Boisset: 2095
- Simone Wild: 1922
- Lenz Hächler: 1455
- Nicole Good: 1339
- Jasmin Mathis: 1193
- Marc Rochat: 1164
- Fadri Janutin: 1164
Nicht nur die Preisgelder füllen die Kassen
Natürlich sind die Preisgelder nicht die einzige Einnahmequelle. Dass heute niemand mehr «eine gewöhnliche Waschmaschine» kaufen muss, sondern sich gleich für «Marco Odermatts Waschmaschine» entscheiden kann, das ist nicht nur ein nie dagewesener Mehrgewinn für die Kunden und Kundinnen, nein, das spült auch tatsächlich Geld aufs Konto des Ski-Cracks.
Auch dass die Fahrer*innen bei Interviews immer einen Ski dabei haben, die Marke gut sichtbar, kommt nicht von ungefähr. Und auch sind die Damen und Herren nicht immer so durstig, wie man meinen könnte.
Wer einen Bullen auf dem Helm hat, um den braucht man sich ohnehin nicht zu sorgen, denn die verleihen finanzielle Flügel, soviel ist sicher.
Schwer zu verdauen ist für viele, dass die grössten Stücke dieses Werbekuchens in jenen Bäuchen landen, die ohnehin schon vollgestopft sind mit Weltcuppunkten. Aber so ist das nun mal im Sport: The winner takes it all …
Die wahren Gewinner und Gewinnerinnen, die haben wir dir ja schon vorgestellt. Denn Geld mag zwar vieles einfacher machen, aber noch lange nicht glücklich. Wahres Glück ist und bleibt unbezahlbar. Und damit schlagen wir den Bogen zu den Liebespaaren aus dem Ski-Zirkus.