Gino Caviezel und Josua Mettler stürzen und verletzen sich im vergangenen Dezember in Bormio schwer. Die beiden Ski-Cracks kritisieren nun die Veranstalter für den Zustand der traditionellen Strecke.

Beide sind gleicher Ansicht: Die Piste war in diesen Tagen in einem ungenügenden Zustand. Caviezel sagt: «Es wurde alles übertrieben.»

Die abgelaufene Weltcup-Saison endet für Gino Caviezel und Josua Mettler innerhalb von 48 Stunden und schon Ende Dezember mit den Speed-Rennen auf der berüchtigten «Pista Stelvio». Erst erwischt es im Abfahrtstraining Mettler, der an gleicher Stelle wie Cyprien Sarrazin abfliegt und sich Kreuzbänder, Innenband und Innenmeniskus reisst. Caviezel fädelt zwei Tage darauf im Super-G ein und zieht sich eine Schulterluxation und eine «schwere Knieverletzung» zu.

«Ich habe die Rennen in Bormio bis dahin sehr gerne gehabt, aber bei der letzten Austragung dieses Speed-Klassikers wurde alles übertrieben», sagt Gino Caviezel nun dem «Blick» und erklärt: «Es hat damit angefangen, dass rund 50 Lastwagen Schnee aus einem anderen Skigebiet angekarrt wurden. Somit war der grösste Teil der ‹Stelvio› mit fremdem Schnee bedeckt. Das grösste Problem war, dass die Strecke nicht von oben bis unten gleichmässig gewässert wurde. Somit wechselten sich auf dieser Piste eisige Passagen mit aggressivem Schnee ab, was extrem gefährlich ist.»

Mettler: «Habe keinen Fehler begangen»

Caviezel nahm das Rennen Ende Dezember mit der Startnummer 1 in Angriff und wurde unfreiwillig zum Testpiloten. «Weil in diesem Super-G die Abfahrtslinie gekreuzt wurde, hat es mir in dieser Spur einen Ski verrissen. Nach meinem Unfall wurde die Piste bei dieser Passage während einer halben Stunde ausgebessert. Das sagt alles über den Zustand der Strecke vor meinem Start aus», so der 32-Jährige.

Mettler erklärt, dass er beim Start einer Abfahrt die Sicherheit haben müsse, heil im Ziel anzukommen, sofern er keinen Fehler macht. «In diesem Abfahrts-Training habe ich keinen Fehler begangen. Ich bin am Tag vor dem Rennen nie ans Limit gegangen. Trotzdem bin ich mit 120 km/h ins Netz gedonnert, weil die Piste definitiv in keinem guten Zustand war. Die Schneeverhältnisse haben alle zwanzig Meter gewechselt», kritisiert der 26-Jährige.

Nach schwierigen Monaten befinden sich Caviezel und Mettler mittlerweile auf dem langen Weg zurück auf die Piste. Für beide lebt die Hoffnung, das Rennen gegen die Zeit zu gewinnen und bei den Olympischen Spielen 2026 wieder am Start zu stehen – und zwar ausgerechnet auf der Stelvio-Piste in Bormio.

