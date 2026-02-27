Corinne Suter rast in Soldeu zum Abfahrts-Triumph! 27.02.2026

Nach einer schwierigen Saison und zwei Jahren ohne Schweizer Abfahrts-Sieg erlöst Corinne Suter sich selbst und das Schweizer Team. Nach dem Triumph in Soldeu unterstreicht die 31-Jährige die Bedeutung ihres Umfelds.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Corinne Suter gelingt im ersten Rennen nach Olympia der Coup. In der Abfahrt von Soldeu fährt sie zu ihrem ersten Weltcup-Sieg seit 2022.

Suter verrät im Siegerinterview, dass sie nach den enttäuschenden Resultaten zuletzt selbst teilweise ins Zweifeln gekommen ist.

«In diesen Momenten ist es umso wichtiger, dass man ein gutes Umfeld hat», unterstreicht die 31-Jährige und sagt: «Dass es heute schon so weit ist, ist mega schön.» Mehr anzeigen

Corinne Suter ist zurück an der Spitze! Die Schwyzerin weist in der Abfahrt von Soldeu die gesamte Konkurrenz in die Schranken und holt sich vor Nina Ortlieb und Sofia Goggia überraschend den Sieg. Damit endet eine lange Durststrecke – für Suter, aber auch für das Schweizer Team.

Suter steht nach 13 Monaten erstmals wieder auf dem Podest. Ihr letzter Weltcup-Sieg datiert gar vom 4. Dezember 2022, als die Speed-Spezialistin beim Super-G von Lake Louise triumphiert. Für die Schweizer Frauen ist es zudem der erste Sieg in der Königsdisziplin seit Februar 2024, als Lara Gut-Behrami in Crans-Montana jubeln konnte.

«Ich war heute Morgen sehr nervös, auch weil ich in den Trainings schon weit vorne war. Das bin ich normalerweise nicht so», strahlt die Siegerin im Zielraum ins SRF-Mikrofon. «Ich habe auch die Fahrerinnen vor mir nicht geschaut. Das ist bei mir momentan das Rezept, dass ich mich auf mich selbst konzentriere.»

Viel Lob für Teamkollegin Blanc

Das gelingt in Soldeu optimal. Suter zaubert besonders im oberen Teil eine starke Fahrt in den Schnee und drückt die Bodenwellen mit viel Überzeugung. «Ich versuchte es Skicrosser Alex Fiva nachzumachen», scherzt Suter, die nach den enttäuschenden Resultaten zuletzt selbst etwas ins Grübeln kommt: «Es gab Tage, an denen ich gezweifelt habe. In diesen Momenten ist es umso wichtiger, dass man ein gutes Umfeld hat. Wenn ich nicht mehr an mich geglaubt habe, haben sie daran geglaubt. Dass es heute schon so weit ist, ist mega schön.»

Der überraschende Sieg dürfte nicht nur für Suter einer Erleichterung gleichkommen, sondern für das ganze Schweizer Abfahrts-Team. «Es kam einiges zusammen in dieser Saison, auch mit den drei Ausfällen. Wenn man bei anderen Nationen die ersten Drei streicht, sieht es da ähnlich aus», sagt Suter und hat insbesondere für Teamkollegin Blanc viel lobende Worte: «Malo fährt extrem stark, ich bin unglaublich froh, sie im Team zu haben. Sie bringt viel Schwung und Elan mit. Sie muss noch Erfahrungen sammeln, aber wir können uns pushen und es kommt eine coole Zeit auf uns zu.»

