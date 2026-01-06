Corinne Suter verletzte sich im Dezember 2025. Keystone

Corinne Suter steht nach einer verletzungsbedingten Pause für das kommende Weltcup-Wochenende in Zauchensee wieder im Kader von Swiss-Ski.

Keystone-SDA SDA

Abfahrts-Olympiasiegerin von 2022, Corinne Suter, stürzte Anfang Dezember beim Abfahrtstraining in St. Moritz. Seither fiel die 31-Jährige mit einem Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, einer Prellung des linken Kniegelenks und einer Fraktur im rechten Rückfussbereich aus.

In der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag könnte die Abfahrtsweltmeisterin von 2021 nun ihr Comeback geben. Wie Swiss-Ski schreibt, wird über ihren Einsatz kurzfristig entschieden.