Ski-Star im Aufgebot Corinne Suter nach Verletzungspause vor Rückkehr

SDA

6.1.2026 - 13:29

Corinne Suter verletzte sich im Dezember 2025.
Corinne Suter verletzte sich im Dezember 2025.
Keystone

Corinne Suter steht nach einer verletzungsbedingten Pause für das kommende Weltcup-Wochenende in Zauchensee wieder im Kader von Swiss-Ski.

Keystone-SDA

06.01.2026, 13:29

06.01.2026, 13:48

Abfahrts-Olympiasiegerin von 2022, Corinne Suter, stürzte Anfang Dezember beim Abfahrtstraining in St. Moritz. Seither fiel die 31-Jährige mit einem Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, einer Prellung des linken Kniegelenks und einer Fraktur im rechten Rückfussbereich aus.

In der Abfahrt am Samstag und dem Super-G am Sonntag könnte die Abfahrtsweltmeisterin von 2021 nun ihr Comeback geben. Wie Swiss-Ski schreibt, wird über ihren Einsatz kurzfristig entschieden.

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

