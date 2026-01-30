  1. Privatkunden
Rennabruch nach Sturz-Orgie Corinne Suter: «Von der Piste her habe ich Crans-Montana noch nie so gut erlebt»

Patrick Lämmle

30.1.2026

Corinne Suter ist mit den Pistenverhältnissen in Crans-Montana zufrieden.
Corinne Suter ist mit den Pistenverhältnissen in Crans-Montana zufrieden.
Keystone

Drei von sechs Fahrerinnen stürzen, dann wird die Abfahrt in Crans-Montana abgebrochen. Corinne Suter schafft es bis ins Ziel und meint, dass die Piste eigentlich in einem Top-Zustand sei.

Patrick Lämmle

30.01.2026, 14:09

30.01.2026, 14:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Abfahrt von Crans-Montana wird nach sechs Fahrerinnen und drei heftigen Stürzen abgebrochen.
  • Corinne Suter ist eine von drei Fahrerinnen, die es ins Ziel schafft. Die Piste sei in einem super Zustand. Dennoch zeigt sie Verständnis für den Rennabbruch.
  • Am Samstag findet in Crans-Montana der Super-G der Frauen statt, sofern das Wetter mitspielt.
Mehr anzeigen

Die Österreicherin Nina Ortlieb mit der Startnummer 1 stürzt nach 19 Sekunden und landet im Fangnetz. Romane Miradoli schafft es nach dem ersten Rennunterbruch bis ins Ziel. Nach der Französin startet Marte Monsen, die im Zielhang in ein Tor rast und danach ebenfalls im Fangnetz landet. Die Norwegerin wird mit dem Schlitten abtransportiert.

Mit der Startnummer 4 schafft es Jacqueline Wiles nach einem wilden Ritt bis ins Ziel und übernimmt die Führung. Nach ihr ist Corinne Suter an der Reihe. Die 31-jährige Schweizerin legt einen starken Start hin, verliert danach aber kontinuierlich Zeit und reiht sich mit 0,28 Sekunden Rückstand an zweiter Stelle ein. Und dann kommt Lindsey Vonn, die beste Abfahrerin der Saison! Aber auch sie wird ausgehebelt und landet im Fangnetz.

Svindal gibt erstes Update. Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt droht Lindsey Vonns Traum zu platzen

Svindal gibt erstes UpdateNeun Tage vor der Olympia-Abfahrt droht Lindsey Vonns Traum zu platzen

Während des neuerlichen Rennunterbruchs kommt Corinne Suter zum Interview bei «SRF». Zu diesem Zeitpunkt wird im Hintergrund gerade darüber diskutiert, ob das Rennen abgebrochen werden soll. Suter meint darauf angesprochen: «Ich bin froh, muss ich das nicht entscheiden. Ich sage jetzt, von der Piste her habe ich Crans-Montana noch nie so gut erlebt. Klar, es ist schwierig von der Sicht her, man sieht es nicht richtig und es ist tendenziell unruhig, aber es kommt etwas zurück. Von demher ist es gut zum Fahren.»

Sturz-Festival in Crans-Montana. Nur drei von sechs Fahrerinnen im Ziel – die Abfahrt wird abgebrochen

Sturz-Festival in Crans-MontanaNur drei von sechs Fahrerinnen im Ziel – die Abfahrt wird abgebrochen

Direkt nach dem Interiview ist klar: Das Rennen wird nicht fortgeführt. Rennabbruch nach sechs Fahrerinnen bei der Olympia-Generalprobe. Ein paar Minuten später kommt Suter in die Mixed Zone und beantwortet weitere Fragen der Journalisten. Dort zeigt sie aufgrund der schlechter werdenden Wetterbedingungen Verständnis für den Rennabbruch. Sie hoffe nun, dass am Samstag der Super-G stattfinden könne.

ZDF-Experte Marco Büchel zeigt nur bedingt Verständnis für den Entscheid: «Ich kann die Absage nicht wirklich nachvollziehen, wenn man sagt, die Sicht ist nicht gut genug. Ja, die Sicht ist flach, aber es hat keinen Nebel, also man sieht weit genug. Ich kann es menschlich nachvollziehen, aber wir haben die Athletinnen oben am Start gehört, die waren perplex, die haben gesagt: Das ist ein Witz.»

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

30.01.2026

Das könnte dich auch interessieren

Maite Nadig verrät: Darum zoffte ich mich mit Adolf Ogi

Maite Nadig verrät: Darum zoffte ich mich mit Adolf Ogi

26.01.2026

Vreni Schneider: «Nach Ulli Maiers Tod waren es die verrücktesten Wochen meiner Karriere»

Vreni Schneider: «Nach Ulli Maiers Tod waren es die verrücktesten Wochen meiner Karriere»

23.01.2026

Ski-News

Nebel als Spielverderber. Männer-Training vom Freitag in Crans-Montana abgesagt

Nebel als SpielverderberMänner-Training vom Freitag in Crans-Montana abgesagt

Mit einem Lächeln zu Olympia. Corinne Suter: «Es braucht ganz wenig, bis es bei mir Klick macht»

Mit einem Lächeln zu OlympiaCorinne Suter: «Es braucht ganz wenig, bis es bei mir Klick macht»

Schweizer Doppelsieg. Miggiano gewinnt Europacup-Abfahrt in Verbier

Schweizer DoppelsiegMiggiano gewinnt Europacup-Abfahrt in Verbier

Arbeiten an der Piste. Kein zweites Training in Crans-Montana für die Abfahrerinnen

Arbeiten an der PisteKein zweites Training in Crans-Montana für die Abfahrerinnen

Mehr Eishockey als Skirennen?. Kristoffersen weint nach Sieg – und motzt: «Es ist dumm, so ein Rennen zu fahren»

Mehr Eishockey als Skirennen?Kristoffersen weint nach Sieg – und motzt: «Es ist dumm, so ein Rennen zu fahren»

Sport-Videos

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

30.01.2026

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Müller: «Mein erster Sieg bleibt das grosse Ziel»

Der Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller fährt seit dieser Saison für das Porsche Werksteam. Mit blue News spricht er über seinen Saisonstart und über die Zusammenarbeit mit Teamkollege Pascal Wehrlein.

30.01.2026

