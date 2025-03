Cuche vor Kugel-Krimi im Super-G: «Lara kann das schaffen»

Die Ski-WM 2009 behalten die beiden wohl in bester Erinnerung: Gut-Behrami gewann Silber in der Kombi und in der Abfahrt, Cuche gewann Silber in der Abfahrt und krönte sich zum Weltmeister im Super-G. KEYSTONE

Für Lara Gut-Behrami gibt es am Sonntagabend im Super-G nur eines: Vollgas. Die Tessinerin liegt in der Wertung fünf Punkte hinter der Führenden Brignone. Didier Cuche ist guter Dinge, dass sie die nächste Kugel in jener Disziplin holt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Super-G steht die Entscheidung um die kleine Kristallkugel an. Federica Brignone führt die Disziplinenwertung mit 570 Punkten an, fünf Zähler dahinter lauert Lara Gut-Behrami.

Gut-Behrami steht bei insgesamt fünf Super-G-Kugeln. Mit Kugel Nummer sechs würde sie zur alleinigen Rekordhalterin werden.

Sowohl Didier Cuche als auch Bernhard Russi sind der Meinung, dass Gut-Behrami am Sonntagabend den Kugel-Krimi für sich entscheidet. Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami ist eine der Protagonistinnen im Kampf um die kleine Kristallkugel im Super-G. In der Disziplinenwertung liegt sie ein Rennen vor Schluss winzige fünf Pünktchen hinter Leaderin Federica Brignone.

Bereits fünfmal hat Gut-Behrami die Wertung im Super-G gewonnen. Damit zählt die Tessinerin mit Katja Seizinger (Deutschland) und Lindsey Vonn (USA) zu den Rekordhalterinnen in jener Disziplin. Mit einem weiteren Triumph würde sie zur alleinigen Rekordhalterin werden.

Damit dieses Unterfangen gelingt, muss Gut-Behrami am Sonntagabend mindestens fünf Punkte schneller als Brignone fahren. Taktieren gibt es da nicht, meint etwa Didier Cuche beim «Blick». «Lara muss und wird alles in die Waagschale werfen. Es wird ein Duell auf höchstem Niveau», so der Sieger der Super-G-Wertung 2011.

Cuche sieht leichte Vorteile bei der Schweizerin. «Auch wenn Brignone zuletzt einen extrem positiven Flow hatte, kann es Lara schaffen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei Brignone die Nerven mitspielen.»

In puncto Nerven pflichtet auch Bernhard Russi bei. «Brignone ist für mich trotz ihres super Aufschwungs noch etwas fehleranfälliger. Darum glaube ich, dass Lara diese Kugel nach Hause fährt.»

Die Entscheidung im Super-G fällt am Sonntagabend um 18 Uhr.

