Cyprien Sarrazin stürzt in Bormio im Abfahrtstraining schwer 27.12.2024

Der Franzose Cyprien Sarrazin stürzt beim zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer. Der 30-Jährige muss mit dem Helikopter abtransportiert werden.

Keystone-SDA, sda SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cyprien Sarrazin stürzt beim zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio schwer.

Der Franzose schlägt mit dem Rücken und Kopf auf der harten Piste auf und schlittert regungslos ins Sicherheitsnetz.

Sarrazin wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Mehr anzeigen

Sarrazin hob bei der Einfahrt in den Schlussteil ab und schlug heftig mit dem Rücken und dem Kopf auf die harte Piste auf. Er schlitterte in der Folge regungslos den Steilhang hinunter und durchschnitt mit seinen Skis das Sicherheitsnetz. Erst danach kam er zum Stillstand. Der Verunfallte wurde mit dem Helikopter abtransportiert, das Training für längere Zeit unterbrochen. Welche Verletzungen Sarrazin erlitten hat, ist noch unklar.

Sarrazin, im ersten Training bereits der Schnellste, war zum Zeitpunkt seines Sturzes mit klarer Bestzeit unterwegs. Sein Stern ging vor einem Jahr in Bormio auf, wo er überraschend seinen ersten Weltcupsieg feierte und in der Folge zum ärgsten Konkurrenten von Marco Odermatt in der Königsdisziplin wurde.

Das könnte dich auch interessieren

Klartext von Sarrazin: «Wir sind zwar Maschinen, aber immer noch Menschen» Cyprien Sarrazin kann als einziger Fahrer halbwegs mit Marco Odermatt mithalten und fährt in der traditionellen Lauberhorn-Abfahrt auf den zweiten Platz. Dennoch hält sich die Freude beim Franzosen in Grenzen. 13.01.2024

Marco Büchel über Verletzungen im Ski-Weltcup: «Das beelendet mich» Ex-Skistar Marco Büchel beantwortet bei blue Sport die fünf wichtigsten Fragen zum Saisonstart im Weltcup. 25.10.2024