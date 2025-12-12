  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lindsey Vonn zeigt es allen «Danke an meine Hater, ihr habt mich so stark gemacht»

Sandro Zappella aus St. Moritz

12.12.2025

Lindsey Vonn (41) schreibt als älteste Weltcup-Siegerin Geschichte

Lindsey Vonn (41) schreibt als älteste Weltcup-Siegerin Geschichte

12.12.2025

Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren ihr erstes Weltcuprennen seit 2018. Im Interview verrät die Amerikanerin, dass sie die vielen Comeback-Kritiker zusätzlich motiviert haben.

Sandro Zappella aus St. Moritz

12.12.2025, 13:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren und 55 Tagen ihr erstes Weltcuprennen seit 2018 und feiert damit ihren 83. Sieg.
  • Die US-Amerikanerin betont, dass sie trotz ihres Alters noch genug Kraft habe und sich durch viele Kritiker zu ihrem Comeback angespornt fühlte.
  • Vonn bedankt sich bei ihren «Hatern», deren Zweifel sie zu intensiverem Training und ihrer starken Leistung motiviert hätten.
Mehr anzeigen

Lindsey Vonn holt ihren ersten Sieg im Weltcup nach ihrem Comeback. Im Alter von 41 Jahren und 55 Tagen errang Vonn damit ihren ersten Weltcupsieg seit März 2018 und den 83. insgesamt. Während im Zielraum «Forever Young» gespielt wird, sagt Vonn von blue News darauf angesprochen: «Hoffentlich kann ich mich weiter jung fühlen. Aber ich bin leider nicht mehr so jung mit 41 Jahren. Da sind viele Athletinnen, die vor meinen ersten Olympischen Spielen noch nicht geboren waren.»

Und Vonn hat recht. Die Amerikanerin nahm 2002 in Salt Lake City zum ersten Mal an Olympia teil, zum Vergleich: Die am Freitag beste Schweizerin, Malorie Blanc auf Rang 13, kam am 6. Januar 2004 zur Welt. Trotz ihrer 41 Jahren war Vonn heute aber deutlich die Schnellste und sagt: «Ich habe trotz meines Alters noch genug Power.»

Es sei natürlich eine lange Zeit seit ihrem letzten Weltcup-Sieg: «Ich bin vor sechs Jahren zurückgetreten. Ich wollte nicht zurückkommen, ohne zu wissen, dass ich schnell sein kann. Ich wusste, wie ich mich fühle und wie sich mein Knie fühlt.»

Motivation durch Hater

Vonn erklärt, dass es auch schwierig für sie persönlich gewesen sei, da viele Leute gesagt hätten, dass sie es nicht schaffen werde mit ihrem Comeback: «Ich habe gewusst, was ich machen kann und jetzt weiss jeder, was in meinem Kopf war.» Die heutige Leistung sei dann noch besser gewesen, als sie gedacht habe: «Es war der perfekte Start.»

Generell sei sie ihr Leben lang kritisiert worden, das habe sich nicht gross verändert über die Jahre. Dennoch seit das letzte Jahr hart gewesen: «Von den Leuten, die diese Dinge über mich gesagt haben, habe ich seither nichts gehört.» Das sei jedoch in Ordnung und habe ihr eine Menge Motivation gegeben – im Sommer habe sie im Gym besonders hart gearbeitet. Diese Kritik habe ihr zusätzlich «Benzin» gegeben, erklärt Vonn sagt: «Danke an meine Hater. Ihr habt mich für diesen Sieg heute motiviert.»

Kryptischer Instagram-Post. Vonn heizt Comeback-Gerüchte weiter an – Russi schlägt Alarm: «Absolutes No-Go»

Kryptischer Instagram-PostVonn heizt Comeback-Gerüchte weiter an – Russi schlägt Alarm: «Absolutes No-Go»

In der Schweiz haben sich etwa Bernhard Russi, Sonja Nef oder Bruno Kernen kritisch über ihr Comeback geäussert. Österreichs Ski-Legende Franz Klammer unterstellte Vonn bei ihrem Plan einen «Vollschuss», der deutsche Olympiasieger Markus Wasmeier sprach gar von «Verarschung».

Sonja Nef spricht Klartext. «Ich dachte, so bescheuert kann Lindsey Vonn nicht sein»

Sonja Nef spricht Klartext«Ich dachte, so bescheuert kann Lindsey Vonn nicht sein»

Videos aus dem Ressort

Ski-Stars von morgen: Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Ski-Stars von morgen: Janine Schmitt, die Europacup-Gesamtsiegerin

Wer ist Janine Schmitt? Die 24-Jährige hat 2024 die Gesamtwertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon Punkte eingefahren. blue Sport zeigt sie ihr Zuhause und verblüfft mit weiteren Talenten.

21.10.2025

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Ski-Stars von morgen: Stefanie Grob, die Gewinnerin von 7 Junioren-WM-Medaillen

Wer ist Stefanie Grob? Die 21-jährige Allrounderin hat an Junioren Ski-Weltmeisterschaften bereits sieben Medaillen gewonnen. Im Porträt bei blue Sport zeigt sie, wo damals als Kind alles angefangen hat.

21.10.2025

Meistgelesen

«Bauer, ledig, sucht»-Teilnehmer Adrian stirbt im Alter von 42 Jahren
Drohne zerstört An-26 kurz vor ihrem Start +++ Merz hat «sehr, sehr viele Fragen offen»
Kindermörder Werner Ferrari im Gefängnis gestorben

Mehr Ski

«Es war sehr emotional». Jasmine Flury kämpft nach ihrem lang ersehnten Comeback mit den Tränen

«Es war sehr emotional»Jasmine Flury kämpft nach ihrem lang ersehnten Comeback mit den Tränen

Abfahrt in St. Moritz. Lindsey Vonn deklassiert die Konkurrenz – Schweizerinnen verpassen die Top-10

Abfahrt in St. MoritzLindsey Vonn deklassiert die Konkurrenz – Schweizerinnen verpassen die Top-10

Gesundheits-Update nach Horror-Sturz. «Die Operationen sind gut verlaufen» – Frauen-Cheftrainer Tschuor über Gisin

Gesundheits-Update nach Horror-Sturz«Die Operationen sind gut verlaufen» – Frauen-Cheftrainer Tschuor über Gisin