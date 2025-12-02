Darum fährt Österreich der Schweiz in dieser Saison bislang davon

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

5 Gründe Darum fährt Österreich der Schweiz in dieser Saison bislang davon

Patrick Lämmle

2.12.2025

Stefan Brennsteiner profitiert von Marco Odermatts Ausfall und gewinnt den Riesenslalom in Copper Mountain.
Stefan Brennsteiner profitiert von Marco Odermatts Ausfall und gewinnt den Riesenslalom in Copper Mountain.
Keystone

Österreich führt die Nationenwertung nach zehn Rennen mit beachtlichem Vorsprung an. Ist es vorbei mit der Schweizer Dominanz der letzten Jahre?

Patrick Lämmle

02.12.2025, 14:15

02.12.2025, 14:24

In der Breite sind die Österreicher und die Schweizer der Konkurrenz im Ski-Zirkus haushoch überlegen. Das zeigt sich jeweils mit Blick auf die Nationenwertung. 1971/72 gewann Frankreich diese, seither teilen sich die Schweiz und Österreich alle Siege, wobei unsere Nachbarn viele Jahre dominierten.

In der Saison 2019/20 gewinnt die Schweiz erstmals nach 30 Jahren österreichischer Dominanz den Nationencup. Im Folgejahr verteidigt die Schweiz Platz 1, ehe Österreich wieder zuschlägt. In den vergangenen drei Saisons gewinnt die Schweiz vor Österreich. In diesem Winter könnte das Pendel aber wieder zurückschlagen.

Schweizer Frauen auf Platz 3 – Männer nur auf 4

Die Frauen liegen in der Nationenwertung hinter den USA und Österreich auf Platz 3. Bei den Männern führt Österreich vor Norwegen und Frankreich. Die Schweizer Männer sind aktuell nur auf Platz 4. Nimmt man die Geschlechter zusammen, so führt Österreich vor der Schweiz.

So werden die Weltcup-Punkte verteilt

  • Rang – 100 Punkte
  • Rang – 80
  • Rang – 60
  • Rang – 50
  • Rang – 45
  • Rang – 40
  • Rang – 36
  • Rang – 32
  • Rang – 29
  • Rang – 26
  • Rang – 24
  • Rang – 22
  • Rang – 20
  • Rang – 18
  • Rang – 16
  • Rang – 15
  • Rang – 14
  • Rang – 13
  • Rang – 12
  • Rang – 11
  • Rang – 10
  • Rang – 9
  • Rang – 8
  • Rang – 7
  • Rang – 6
  • Rang – 5
  • Rang – 4
  • Rang – 3
  • Rang – 2
  • Rang – 1
Mehr anzeigen

5 Gründe: Darum bröckelt Schweizer Dominanz

1. Der Ausfall von Lara Gut-Behrami

Im vergangenen Winter holt Lara Gut-Behrami 1272 Punkte und damit mehr als doppelt so viele wie die zwei besten Österreicherinnen zusammen. Die fleissigste Punktelieferantin der Schweiz hat auch in dieser Saison einen der beiden Podestplätze der Schweizerinnen herausgefahren. Doch Gut-Behrami hat sich das Kreuzband gerissen und wird in dieser Saison keine Rennen mehr bestreiten. 

Knie-Operation steht bevor. Lara Gut-Behrami: «Darum hat es bis zur Diagnose so lange gedauert»

Knie-Operation steht bevorLara Gut-Behrami: «Darum hat es bis zur Diagnose so lange gedauert»

2. Loïc Meillard kommt nicht auf Touren

Vor der Saison macht Loïc Meillard kein Geheimnis daraus, dass er im Kampf um den Gesamtweltcup ein Wörtchen mitreden will. Doch der Start in den Olympia-Winter verläuft alles andere als wunschgemäss. Einmal scheidet er aus, einmal verpasst er als 34. die Punkte und besser als 14. ist er noch nicht geworden. Was für ein Kontrast zur letzten Saison. Kriegt Meillard nicht bald die Kurve, spürt das die ganze Schweiz.

Loïc Meillard läuft es in dieser Saison noch nicht rund.
Loïc Meillard läuft es in dieser Saison noch nicht rund.
Keystone

3. Marco Schwarz ist zurück

Im Dezember 2023 führt Schwarz im Gesamtweltcup vor Odermatt, doch dann reisst er sich das Kreuzband und den Meniskus und auch der Knorpel wird in Mitleidenschaft gezogen. In dieser Saison beweist er nun, dass wieder voll mit ihm zu rechnen ist, wenn es um die vorderen Plätze geht. Aktuell ist er in der Gesamtwertung hinter Odermatt im 2. Rang klassiert. Er dürfte den Österreichern noch viele Punkte bescheren.

Beim Saisonauftakt in Sölden rast Marco Schwarz im Riesenslalom hinter Marco Odermatt auf Platz 2.
Beim Saisonauftakt in Sölden rast Marco Schwarz im Riesenslalom hinter Marco Odermatt auf Platz 2.
Keystone

4. Julia Scheib als Riesen-Trumpf

Den ersten Riesenslalom der Saison gewinnt die Österreicherin Julia Scheib. Im zweiten landet sie auf Platz 2. Damit hat sie schon 180 Punkte auf dem Konto. Im gesamten letzten Winter holte sie deren 265. Wenn sie weiter so performt, dann ist das ein grosser Trumpf für unsere Nachbarn. Denn in der vergangenen Saison stellte der Riesenslalom eine grosse Baustelle dar bei den Österreicherinnen.

Julia Scheib wird nach ihrem Sölden-Sieg gefeiert.
Julia Scheib wird nach ihrem Sölden-Sieg gefeiert.
Keystone

5. Noch keine Männer-Abfahrt in dieser Saison

Im letzten Winter war die Dominanz der Schweizer in der Abfahrt erdrückend. In der Endabrechnung gewann Odermatt vor Franjo von Allmen und Alexis Monney. Justin Murisier und Stefan Rogentin belegten die Plätze 7 und 8. Der beste Österreicher war Vincent Kriechmayr auf Platz 11. In dieser Saison steht die erste Abfahrt erst noch bevor. Sollten die Schweizer erneut so dominant auftreten wie im letzten Winter, dann schenkt das ordentlich Punkte ein.

In Crans-Montana feierten die Schweizer den ersten Dreifachsieg in einer Abfahrt seit 1996. Das Kunststück wiederholten sie in Kvitfjell.
In Crans-Montana feierten die Schweizer den ersten Dreifachsieg in einer Abfahrt seit 1996. Das Kunststück wiederholten sie in Kvitfjell.
Keystone

Die Zwischenstände im Gesamtweltcup

Meistgelesen

Mini-Gruppe lässt Medikamenten-Ausgaben explodieren
Darum fährt Österreich der Schweiz in dieser Saison bislang davon
Melania Trump macht das Weisse Haus zur Festung in Blau und Rot
Die absolute Verrohung der US-Politik
Spaniens Königshaus empört über Auftritt von Altkönig Juan Carlos

Ski-News

Verschiebungen möglich. Die FIS muss in Beaver Creek improvisieren

Verschiebungen möglichDie FIS muss in Beaver Creek improvisieren

Comeback-Traum lebt. Sarrazin: «Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen»

Comeback-Traum lebtSarrazin: «Sie haben mir die Hälfte meiner Schädeldecke abgenommen»

Sie wollte auf Sieg fahren. Holdener verspielt Podest: «Ich bin genervt und traurig»

Sie wollte auf Sieg fahrenHoldener verspielt Podest: «Ich bin genervt und traurig»

Slalom in Copper Mountain. Shiffrin deklassiert die Konkurrenz – Holdener fällt auf Rang 4 zurück

Slalom in Copper MountainShiffrin deklassiert die Konkurrenz – Holdener fällt auf Rang 4 zurück

Riesenslalom in Copper Mountain. Robinson gewinnt überlegen, Rast verbessert sich auf Rang 5

Riesenslalom in Copper MountainRobinson gewinnt überlegen, Rast verbessert sich auf Rang 5

Ski-Videos

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und verpasst den Rest der Saison, die ihre letzte hätte sein sollen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt spricht sie über ihre Diagnose und den weiteren Verlauf.

28.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

21.11.2025

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

10.07.2025

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

15.11.2025

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Slalom-Star Zenhäusern: «Ich wurde Schweizer Meister mit der Klarinette»﻿

Mehr Videos