Lara Gut-Behrami glückt nicht die perfekte Fahrt, aufs Podest schafft sie es trotzdem. Keystone

Am 20. Dezember 2008 gewinnt die damals 17-jährige Lara Gut-Behrami in St. Moritz ihr erstes Weltcup-Rennen. 16 Jahre später gehört sie noch immer zur Crème de la Crème und wird an gleicher Stätte Zweite.

Patrick Lämmle, Sandro Zappella Patrick Lämmle

«Ich habe einen Fehler gemacht, das hat mich ziemlich viel gekostet. Ich habe auf die Welle gedrückt und es hat mich weggespickt», analysiert Lara Gut-Behrami ihre Fahrt. Es sei ihr aber mehrheitlich geglückt, so zu fahren, wie sie das vorgehabt habe. «Ich hoffe, dass ich morgen wieder so fahren kann.» Und auch wenn erneut ein Super-G auf dem Programm steht, sagt die 33-Jährige: «Morgen wird es ein ganz anderer Tag, ein ganz anderes Rennen.»

Denn der Sonnenschein dürfte bis dahin verfliegen, was das Ganze noch anspruchsvoller macht. «Wir wissen, wenn hier schlechtes Wetter ist, sieht man wenig. Es liegt viel Arbeit dahinter, dass man konstant fahren kann. Ich habe die letzten Monate noch eine Schippe draufgelegt, dass ich wieder schmerzfrei bin.»

An Selbstvertrauen wird es Gut-Behrami garantiert nicht fehlen. In den ersten drei Speedrennen der Saison ist die Gesamtweltcupsiegerin der vergangenen Saison immer aufs Podest gerast. Sie stehe stabil auf dem Ski und könne gut beschleunigen. «Die letzten drei Rennen konnte ich so fahren, wie ich das möchte.»

Für Aufsehen sorgt in St. Moritz auch Lindsey Vonn, die bei ihrem Comeback nach 5 Jahren der Abwesenheit im Alter von 40 Jahren 14. wird. «Ich habe mich gut gefühlt, aber es ist noch einiges mehr drin. Ich wollte mit einem soliden Ergebnis ins Ziel kommen und nicht zu viel riskieren», so Vonn.