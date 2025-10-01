  1. Privatkunden
Ski-Star wieder mit Helm-Werbung Das ist der neue Kopf-Sponsor von Lara Gut-Behrami

Sandro Zappella

1.10.2025

Lara Gut-Behrami hat einen neuen Sponsor.
Lara Gut-Behrami hat einen neuen Sponsor.
Keystone

Lara Gut-Behrami hat wieder einen Kopf-Sponsor. Die zweifache Gesamtweltcupsiegerin trägt für ihre letzte Weltcup-Saison Kaex auf dem Helm. Die Firma, in die sie jüngst selbst investiert hat.

Sandro Zappella

01.10.2025, 17:02

01.10.2025, 17:37

Lara Gut-Behrami hat wieder einen Kopf-Sponsor. Nachdem die Tessinerin vergangene Saison die wichtigste Fläche für Sponsoren-Einnahmen leer liess, kehrt auf ihre letzte Weltcup-Saison mit Kaex ein Werbepartner auf den Helm von Gut-Behrami zurück. 

«In meiner Karriere war es mir immer wichtig, dass meine Partner nicht nur Sponsoren sind, sondern dieselben Werte vertreten: Qualität, Performance und Authentizität. Mit Kaex habe ich genau diesen Partner gefunden», wird Gut-Behrami in einer Medienmitteilung zitiert.

Von seiten des Sponsors heisst es: «Kaex gewinnt nicht nur in der Schweiz und Europa an Sichtbarkeit, sondern stärkt auch seine internationale Positionierung – insbesondere im strategisch wichtigen US-Markt.»

Die Zusammenarbeit kommt nicht überraschend. Im Juni gab die 34-Jährige bekannt, dass sie als Investorin und strategische Beraterin für das Nahrungsergänzungsmittel einsteigt. Auf die Frage, ob Kaex bei ihr demnächst auch als Sponsor zu sehen sei, verneinte sie. Nun hat offenbar ein Umdenken stattgefunden und Gut-Behrami trägt den Schriftzug, der Firma, mit der sie ihre Karriere nach der Ski-Karriere angeht.

Gut-Behrami möchte Mutter werden. «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami möchte Mutter werden«Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Bis ins Jahr 2024 war Ragusa vom Schweizer Schokoladenhersteller Camille Bloch für 12 Jahre auf dem Helm von Gut-Behrami präsent. 

10.07.2025

Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

01.10.2025

