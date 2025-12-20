Das ist der Schweizer Ski-Aufsteiger Alessio Miggiano

Ski-Stars von morgen: Alessio Miggiano, von den FCZ-Junioren auf die Streif Wer ist Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport. 21.10.2025

Wer ist Gröden-Sensationsmann Alessio Miggiano? Der Speed-Spezialist spielte als Jugendlicher im Nachwuchs des FC Zürich Fussball, entschied sich dann aber für eine Karriere im Ski-Sport. blue News hat ihn im Sommer besucht.

Was sind das für surreale Tage für Alessio Miggiano! Der 23-jährige Schweizer Speed-Fahrer erlebt in Gröden drei Rennen, die er wohl nie mehr vergessen wird. Am Donnerstag fährt er in seinem fünften Weltcup-Rennen als 18. zum ersten Mal in die Punkte. Einen Tag später gibt er sein Weltcup-Debüt im Super-G und fährt als 21. sensationell erneut in die Punkte.

Bei der Original-Abfahrt am Samstag folgt dann der ganz grosse Auftritt. Miggiano fährt mit Startnummer 43 auf den unfassbaren fünften Rang – auf das Podest fehlen ihm gerade mal 0,06 Sekunden. Beinahe hätte er sich damit hinter Franjo von Allmen und Marco Odermatt eingereiht und sogar für einen Schweizer Dreifach-Sieg gesorgt. Noch vor einer Woche glänzte Miggiano bereits im Europacup, als er in Santa Caterina auf die Ränge 3 und 1 gefahren ist.

Er hat den Gröden-Knaller angekündigt

Im Interview beim SRF fast direkt nach seiner Fahrt sagt Miggiano: «Dass der Schritt so schnell kommt, das habe ich selbst nicht erwartet.» Die Strecke liege ihm definitiv und er habe in den letzten Tagen schon extrem Spass gehabt: «Ich habe mich riesig gefreut, nochmals hier runter zu ‹brätschen.›»

Er habe heute sofort gespürt, dass es gut war, erklärt Miggiano und erinnert sich an einen Moment zurück, den er im Sommer im Athletik-Training erlebte: «Ich habe im Sommer noch mit meinen Kollegen gewitzelt, schaut dann in Gröden, dann knallt's.»

Für einen Knaller hat Miggiano mit seinem fünften Rang definitiv gesorgt und sogar etwas erreicht, was er selbst beim Interview noch nicht mal im Kopf hatte: Die Olympia-Qualifikation. Darauf angesprochen sagt er: «Ach ja, stimmt!» So kurz nach der Zieleinfahrt habe er gar nicht daran gedacht, gesteht Miggiano und sagt: «Ich bin einfach überglücklich, wie es gerade gegangen ist!»

Vom FCZ-Junior in die Ski-Weltspitze

Aber wer ist dieser Alessio Miggiano? blue Sport hat den Zürcher Oberländer im Sommer in der Doku-Reihe «Ski-Stars von morgen» in seiner Heimat in Bubikon besucht. Dort betreiben seine Eltern Domenico und Rita das Sterne-Restaurant Löwen. In der Restaurant-Küche kam es damals gleich zum Rührei-Wettbewerb gegen den eigenen Vater.

Zudem öffnete uns Miggiano die Türe zu seinem Zimmer und verriet, warum er als Jugendlicher im GC-Trikot ins FCZ-Probetraining ging. Weshalb er sich am Ende doch für eine Ski-Karriere entschied und wer sein grosses Vorbild war, erfährst du im Video oben.

Steckbrief Vorname, Name: Alessio Miggiano

Geburtsdatum: 30. März 2002

Ski-Club: Renngruppe Zücher Oberland

Kader: B

Im Kader seit: 1. Mai 2023

Weltcup-Debüt: 21. Dezember 2024 (Abfahrt, Val Gardena/Gröden) Mehr anzeigen

