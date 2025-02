Das Rennprogramm der Junioren-WM in Tarvisio

Am Donnerstag fällt der Startschuss zur Junioren-Ski-WM in Tarvisio. Für die Schweiz sind bei den Frauen Stefanie Grob, Alina Willi, Sina Fausch, Dania Allenbach und Jasmin Mathis am Start. Bei den Männern wollen Philipp Kälin, Sandro Manser, Gabin Janet, Jack Spencer und Joel Bebi für Furore sorgen.