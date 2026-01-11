  1. Privatkunden
«Ein Traum, hier zu fahren» Das sagen die Schweizer Slalom-Cracks vor dem Heimrennen in Adelboden

Luca Betschart

11.1.2026

Nach dem Sieg von Marco Odermatt im Riesenslalom wollen in Adelboden am Sonntag auch die Schweizer Slalom-Cracks für Furore sorgen. Das sagen Daniel Yule, Tanguy Nef, Loïc Meillard und Matthias Iten vor dem Rennen.

,

Luca Betschart, Jüri Christen

11.01.2026, 08:00

11.01.2026, 08:30

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

Nef: «Es müssen noch einige Sachen zusammenkommen für das Podest»

09.01.2026

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

Yule: «Der Weg stimmt – ich habe die gute Richtung gefunden»

09.01.2026

Meillard: «Emotionen, die wir fast nur in Adelboden erleben können»

Meillard: «Emotionen, die wir fast nur in Adelboden erleben können»

08.01.2026

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

Iten: «Als kleiner Junge träumt man von Adelboden»

09.01.2026

