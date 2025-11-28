  1. Privatkunden
Erster öffentlicher Auftritt Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Patrick Lämmle

28.11.2025

Lara Gut-Behrami bei einem Pressetermin vor der Saison.
Lara Gut-Behrami bei einem Pressetermin vor der Saison.
Keystone

Lara Gut-Behrami hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und verpasst den Rest der Saison, die ihre letzte hätte sein sollen. Was sagt die 34-Jährige bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Diagnose?

Redaktion blue Sport

28.11.2025, 11:55

28.11.2025, 12:30

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Gut-Behrami bedankt sich für die Unterstützung

    «Ich will mich bei allen bedanken. Die Rettungskräfte auf der Piste, die Trainer, das Team, meine Sponsoren, meine Familie. Ich hatte in der Karriere oft das Gefühl, ich bin alleine. Eines ist mir jetzt aber sicher, ich bin nicht alleine.» Ein Dank geht auch an die Fans.

  • Den Winter hat sie sich anders vorgestellt …

    «Ja klar, ich habe mich gefreut. Ich liebe das Skifahren, aber Gesundheit geht vor. Mein Fokus liegt auf der Gesundheit. Wenn ich wieder fit bin und Kurven fahren kann, dann weiss ich, wie es weitergeht. Ich will sicher mein ganzes Leben lang Skifahren. Ob ich noch Rennen fahren kann, das weiss ich erst nächstes Jahr.»

  • Darum ging es so lange bis zur Diagnose

    «Ich war auf der anderen Seite der Welt. Für mich war wichtig, dass ich Geduld habe. Ich hatte eine Gehirnerschütterung. Wir wollten 24 Stunden abwarten, bis ich zurückfliegen konnte. Ich bin am Sonntag nach Hause geflogen. Und letztes Jahr ist ein Zwischenfall passiert. Ich war nicht gestürzt, aber ich musste ein MRI des linken Knies machen. Und dort waren die Ergebnisse nicht so klar. Ein Arzt diagnostizierte einen Kreuzbandriss, aber es war keiner. Deshalb war die Hoffnung da, dass es Entwarnung gibt nach einer Woche. Ich wollte in der Schweiz zu Spezialisten, die ich kenne und darum hat es so lange gedauert.

  • Nun gehts los

    «Es ist sicher ein spezieller Tag für mich. Als Investorin ist es ein schöner Tag, weil es ist unglaublich, was passiert. Ich bin erst seit ein paar Monaten dabei. Deswegen bin ich stolz, dass ich dabei sein darf.»

    «Aus sportlicher Sicht ist es nicht der beste Tag meiner Karriere, aber es kann immer schlimmer sein.»

    Lara Gut-Behrami hat das Lachen nicht verloren.
    Lara Gut-Behrami hat das Lachen nicht verloren.
    Screenshot: Live-Stream ka-ex.ch

  • Jetzt kommt Gut-Behrami, zumindest fast

    Die Schaltung zu Gut-Behrami funktioniert nicht, es gibt technische Probleme. Doch bald sollte das Interview stattfinden.

  • Zunächst geht es um den Deal

    Zunächst geht es um das Geschäftliche. «Wir geben Gas, sie geben Gas», sagt Ex-Rad-Star Fabio Cancellara. Ski-Fans müssen sich also noch gedulden, bis zum Auftritt von Gut-Behrami. Da wir hier keine Werbesendung veranstalten, wollen wir hier nicht weiter darauf eingehen und melden uns dann mit den Aussagen Gut-Behramis zurück.

  • Um 12 Uhr beginnt der Anlass

    In Kürze beginnt der Anlass. Wann genau Lara Gut-Behrami zugeschaltet wird, ist im Vorfeld nicht bekannt.

  • Erster öffentlicher Auftritt von Lara Gut-Behrami

    Am Freitagmittag spricht Gut-Behrami nun erstmals öffentlich über ihren folgenschweren Trainingsunfall. Sie tut dies im Rahmen einer Pressekonferenz bezüglich des Investments eines spanischen Getränkekonzerns bei KA-EX, dem Schweizer Hersteller funktionaler Getränke. Gut-Behrami ist Investorin, strategische Beraterin und Brand Ambassador bei KA-EX. Sie wird per Live-Call zugeschaltet.

    Ski-Star wieder mit Helm-Werbung. Das ist der neue Kopf-Sponsor von Lara Gut-Behrami

    Ski-Star wieder mit Helm-WerbungDas ist der neue Kopf-Sponsor von Lara Gut-Behrami

  • Fährt Gut-Behrami doch noch weiter?

    Gut-Behrami hatte vor längerer Zeit angekündigt, dass sie ihre Karriere nach der Saison 2025/26 beenden werde. Nun lässt sie ihre sportliche Zukunft offen. In der Meldung von Swiss Ski wird die Tessinerin wie folgt zitiert: «Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält.»

  • Saison-Ende und Knieoperation

    Lara Gut-Behrami wird in diesem Winter keine Rennen mehr bestreiten können. Das teilte Swiss-Ski am Donnerstag mit. Die 34-Jährige, die sich in der kommenden Woche einer Knieoperation unterziehen muss, verpasst damit auch die Winterspiele in Italien.

  • Lara Gut-Behrami hat sich am Knie schwer verletzt

    Eine ganze Woche vergeht, bis Gewissheit herrscht über die Tragweite von Lara Gut-Behramis Knieverletzung. Nach umfassenden Untersuchungen ist klar: Sie hat einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie erlitten

  • Lara Gut-Behrami vor der Saison

    Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

    Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

    Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Ski-Profi. Die Tessinerin spricht im Interview mit blue Sport über ihre Zukunftspläne, Familiengründung und ihre neue Rolle als Investorin und Beraterin.

    10.07.2025

    Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

    Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

    Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

    01.10.2025

    • Mehr anzeigen

