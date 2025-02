Das sind die Schweizer Trümpfe für die Team-Kombi der Frauen

Klappt es für Lara Gut-Behrami im dritten Anlauf mit einer WM-Medaille? Bild: Keystone

Am Dienstag steht an der Ski-WM in Saalbach die Team-Kombination auf dem Programm. Am Tag vor dem Rennen gibt Swiss-Ski bekannt, welche vier Teams für die Schweiz auf Medaillenjagd gehen.

Luca Betschart Luca Betschart

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag ist an der Ski-WM in Saalbach Ruhetag, bevor es am Dienstag mit der Team-Kombination der Frauen weitergeht. Diese besteht aus einer Abfahrt und einem Slalom.

Am Tag vor dem Rennen gibt Swiss-Ski das definitive Aufgebot bekannt. Die Teams: Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener, Corinne Suter und Camille Rast, Malorie Blanc und Mélanie Meillard und Priska Ming-Nufer und Eliane Christen. Mehr anzeigen

Die erste Woche der Ski-WM ist Geschichte. Die Schweizer Bilanz fällt unterschiedlich aus. Während die Männer in den Speed-Disziplinen in Super-G und Abfahrt die Hälfte aller Medaillen abräumen und mit Marco Odermatt und Franjo von Allmen zwei Weltmeister stellen, gehen die Speed-Frauen leer aus.

Für das Quartett, das die Schweiz in der Abfahrt am Samstag vertreten hat, folgt am Dienstag die nächste Chance. Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Malorie Blanc und Priska Ming-Nufer werden von Swiss-Ski für die Team-Kombination der Frauen aufgeboten.

Gut-Behrami bildet ein Team mit Wendy Holdener, Corinne Suter greift gemeinsam mit Camille Rast an, Malorie Blanc und Mélanie Meillard starten zusammen und Priska Ming-Nufer geht gemeinsam mit Eliane Christen auf Medaillenjagd.

Bei dem neuen Format treten nationale Zweierteams – pro Land maximal deren vier – gegeneinander an. Die Zeiten aus je einer Abfahrt und einem Slalom werden addiert. Gestartet wird mit einer Abfahrt. Im Slalom starten die schnellsten 30 wie im Weltcup in umgekehrter Reihenfolge. Am Mittwoch sind die Männer an der Reihe.

Videos aus dem Ressort

Priska Ming-Nufer im Emoji-Quiz: «Das ist irgendwo in Italien» Speed-Spezialistin Priska Ming-Nufer stellt sich dem Strecken-Emoji-Quiz von blue Sport – und hat bei gewissen Aufgaben durchaus ihre liebe Mühe. 23.01.2025