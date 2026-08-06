Lara Gut-Behrami – niemals langweilig.
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Vom Medienrummel bis zur Einsamkeit der «Ski-Familie»: Zehn Zitate der Tessinerin aus ihrer beeindruckenden Karriere.
«Im Sport verkaufen wir vor allem den Mythos der Helden und vergessen dabei die menschliche Seite. Man weiss erst, was Druck bedeutet, wenn man ihn selbst erlebt … Im Sport ist es nicht leicht, seine Schwächen zu zeigen. Man schafft sich eine Aura der Unbesiegbarkeit, gibt sich selbstbewusst, aber innerlich ist man am Boden zerstört.»
Lara Gut-Behrami
Sportwoche
«Ich erinnere mich, dass ich mit 17 nicht über meine Ziele sprechen wollte. Ein Schweizer Journalist hat mich regelrecht fertiggemacht und geschrieben, ich sei eine unsympathische Zicke – nur weil ich einen Journalisten lachend gefragt hatte, ob er noch eine weitere Frage habe. In der folgenden Woche trat ich mit dem Gefühl an, dass ich in der ganzen Schweiz als genau diese Art von Person galt…. Man gerät in einen Teufelskreis der Paranoia.»
Lara Gut-Behrami
Sportwoche
«Wenn ein Amerikaner sagt: ‹Ich will bei den Olympischen Spielen fünf Goldmedaillen› ist das fantastisch, er hat die Mentalität eines Siegers. ‹Wenn hingegen ein Schweizer sagt: Ich bin mit der Silbermedaille nicht zufrieden›, wird man sofort abgestempelt: ‹Der gibt an, du bist arrogant, überheblich, du bist nicht bescheiden.›»
Lara Gut-Behrami
RSI
«Seit ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich mein Leben wieder selbst in die Hand genommen. Sportler leben in einer Scheinwelt, aber das echte Leben sieht ganz anders aus. Bis heute war der Verzicht auf Social Media die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.»
Lara Gut Behrami
Sportwoche
«Ich verstehe, dass mein Leben [für die Öffentlichkeit] etwas interessanter geworden ist. Aber jedes Foto, jeder Beitrag, jedes Video wird als Mittel genutzt, um nach einer Schlagzeile zu suchen. Echte Gefühle werden hingegen nicht berücksichtigt.»
Lara Gut-Behrami
Blick
«Als wir nach Udine gezogen sind, ging es mir gut, denn dort konnte ich mich endlich erwachsen fühlen – etwas, das mir in der Schweiz nicht gelungen war, wo mich alle immer noch wie das 18-jährige Mädchen behandelten, das man im Fernsehen gesehen hatte.»
Lara Gut-Behrami
RSI
«Wenn der Kopf nicht begriff, dass die Dinge nicht funktionierten, dann meldete sich mein Körper.»
Lara Gut-Behrami
Eurosport
«Das Problem beim Skifahren ist, dass man ständig unterwegs ist … Man lebt in einer Scheinwelt und bezeichnet Dinge als Freundschaften, die gar keine sind. Und man neigt dazu, die Welt des Skisports als ‹Familie› zu bezeichnen. Die hat allerdings nur sehr wenig mit einer Familie zu tun, denn wenn man aufhört, erinnert sich niemand mehr an einen.»
Lara Gut-Behrami
RSI
«Aber erwarte nicht, dass sich die ganze Ski-Familie um dich kümmert. Dort wirst du schnell vergessen … Was mich stört, ist die Heuchelei, auch in den sozialen Netzwerken»
Lara Gut-Behrami
Schweizer Illustrierte
«Sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben, ist gefährlich. Ich kann und will mich nicht damit zufrieden geben. Ich arbeite hart daran, morgen noch schneller Ski fahren zu können als heute.»
Lara Gut-Behrami
The Red Bulletin / laragut.ch