«Ich erinnere mich, dass ich mit 17 nicht über meine Ziele sprechen wollte. Ein Schweizer Journalist hat mich regelrecht fertiggemacht und geschrieben, ich sei eine unsympathische Zicke – nur weil ich einen Journalisten lachend gefragt hatte, ob er noch eine weitere Frage habe. In der folgenden Woche trat ich mit dem Gefühl an, dass ich in der ganzen Schweiz als genau diese Art von Person galt…. Man gerät in einen Teufelskreis der Paranoia.»