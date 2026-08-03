Federica Brignone zeigt in den sozialen Medien ein fast nicht wiederzuerkennendes Plateau Rosa: kein Schnee, freiliegende Felsen und Landschaften, die herbstlich wirken.

Hast du es eilig? blue News fasst es für dich zusammen Federica Brignone hat ein Video veröffentlicht, das die Zustände auf dem Plateau Rosa dokumentiert, das von der aussergewöhnlichen Hitze stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Seit dem 1. August haben die Zermatt Bergbahnen aus Sicherheitsgründen das Sommerskifahren auf dem Theodul-Gletscher ausgesetzt.

Die Unterbrechung zwingt Brignone und mehrere Nationalmannschaften dazu, ihr Training ins Ausland zu verlegen, insbesondere nach Argentinien. Zusammenfassung erstellt mit

Ein paar Sekunden Video reichen aus, um eine Situation zu schildern, die noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Federica Brignone und ihr Bruder Davide, ihr Trainer, haben in den sozialen Netzwerken ein Video vom Plateau Rosa geteilt, unterlegt mit der Musik aus «Titanic».

Die Bilder zeigen eines der wichtigsten europäischen Sommerskigebiete, das fast vollständig schneefrei ist: freiliegende Felsen, Wiesen und ein Gletscher, der durch die aussergewöhnlich hohen Temperaturen der letzten Wochen stark verändert wurde.

Rekordhitze – Skigebiete geschlossen

Die Hitzewelle hatte unmittelbare Folgen. Da die Nullgradgrenze bei knapp 5'000 Metern lag, die Temperaturen auch jenseits der 3'000-Meter-Marke bei rund 15 Grad lagen und die Temperaturen nachts nicht mehr unter den Gefrierpunkt sanken, haben sich die Bedingungen auf dem Theodul-Gletscher rasch verschlechtert.

Aus diesem Grund haben die Zermatt Bergbahnen, die Betreiber der Anlagen auf der Schweizer Seite des Matterhorns, den gesamten Skibetrieb ab dem 1. August eingestellt.

In einer Mitteilung erklärt das Unternehmen, dass die anhaltende Hitze, die häufigen Gewitter und die rasche Verschlechterung der Schneeverhältnisse sowie des Gletschers es nicht mehr ermöglichen, die für Skifahrer und Sportler erforderlichen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Umstellung für Brignone und die Nationalmannschaften

Die Schliessung betrifft nicht nur den Tourismus, sondern auch die Vorbereitung der Alpinski-Teams, die jeden Sommer auf dem Gletscher trainieren.

Zu den Sportlern, die ihre Pläne ändern müssen, gehört auch Federica Brignone selbst, die einen Trainingsaufenthalt am Matterhorn geplant hatte. Diese Unterbrechung kommt zu einem besonders heiklen Zeitpunkt für die Doppel-Olympiasiegerin, die sich noch immer von ihrer schweren Verletzung am linken Bein erholt.

In einem kürzlich erschienenen Interview mit der französischen Tageszeitung «L'Équipe» stellte die 36-Jährige klar, dass ihre sportliche Zukunft noch völlig offen ist: «Ich weiss noch nicht, ob ich in der nächsten Saison antreten kann.» Eine Ungewissheit, die jede Gelegenheit zum Training im Schnee noch wertvoller macht.

Federica Brignone war bei den Olympischen Spielen mit Gold in der Abfahrt und im Super-G die Überfliegerin. www.imago-images.de

Auch verschiedene Nationalmannschaften, die traditionell den Theodul-Gletscher für ihre Sommervorbereitung nutzen, suchen nun nach Alternativen, die in Europa immer schwerer zu finden sind.

Ein Zeichen des Klimawandels

Die vorzeitige Schliessung des Skigebiets, die ursprünglich nur für September vorgesehen war, ist ein weiteres Zeichen für die Schwierigkeiten, mit denen die Alpengletscher derzeit zu kämpfen haben.

In den letzten Jahren hat sich das Zeitfenster für den Sommerskisport zunehmend verkürzt, während der Rückgang der Gletscher die Bewirtschaftung der Pisten und Anlagen immer schwieriger macht.

Die Unterbrechung wird unweigerlich auch wirtschaftliche Auswirkungen haben: Die Sommersaison am Matterhorn endete mehr als einen Monat früher als geplant, wovon nicht nur die Liftanlagen, sondern auch Skischulen, Hotels und alle Aktivitäten rund um den Skisommer betroffen sind.

Für Federica Brignone ändert sich unterdessen auch das Vorbereitungsprogramm für die neue Saison. Nach der erzwungenen Trainingspause auf dem Matterhorn-Gletscher wird die Italienerin ihr Training offenbar in Argentinien fortsetzen.