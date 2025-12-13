  1. Privatkunden
Verlobter leidet mit Michelle Gisin De Aliprandini: «Es war ihr Wunsch, dass ich das Rennen fahre»

Andreas Lunghi

13.12.2025

Luca De Aliprandini erlebt emotional schwierige Tage.
Luca De Aliprandini erlebt emotional schwierige Tage.
KEYSTONE

Luca De Aliprandini leidet in diesen Tagen mit seiner schwer gestürzten Verlobten Michelle Gisin. Der Italiener bestritt am Samstag auf Wunsch der 32-Jährigen den Riesenslalom von Val d'Isère. 

Andreas Lunghi

13.12.2025, 18:47

«Es waren sehr schwierige Tage», sagt ein emotionaler Luca De Aliprandini im Interview bei SRF. Der Verlobte von der am Donnerstag in St. Moritz schwer gestürzten Schweizerin Michelle Gisin fuhr am Samstag im Riesenslalom von Val d'Isère auf den 26. Rang.

Schlimmer Sturz von Schwester Michelle. Marc Gisin: «Die letzten 24 Stunden waren der Horror»

Schlimmer Sturz von Schwester MichelleMarc Gisin: «Die letzten 24 Stunden waren der Horror»

Das Resultat ist nach den Ereignissen der letzten Tage zweitrangig. Er sei froh, dass es der 32-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe. Wie Swiss-Ski am Samstagabend bekannt gab, muss sich Gisin, neben den bereits durchgeführten Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand, einer weiteren OP am linken Knie unterziehen. «Michelle geht es Gott sei Dank gut. Sie braucht jetzt ein wenig Zeit», sagt De Aliprandini mit zittriger Stimme.

Dass der 35-jährige Italiener in Frankreich an den Start ging, habe Gisin so gewollt. «Es war ihr Wunsch, dass ich das Rennen fahre. Es war emotional sehr schwierig, das Schlimmste ist aber vorbei. Es kommt wieder gut.»

FIS-CEO Urs Lehman erklärt. Darum hinkt die Sicherheit im Ski-Weltcup immer noch hinterher

FIS-CEO Urs Lehman erklärtDarum hinkt die Sicherheit im Ski-Weltcup immer noch hinterher

Er sei happy, wie er mit den Emotionen umgegangen ist. Er werde schauen, dass es nächste Woche sportlich wieder besser gehe. Zuerst steht für De Aliprandini aber etwas Wichtigeres an: «Jetzt kann ich zurück zu ihr.»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Nächste Operation vorgesehen. Neue Untersuchung ergibt schwere Knieverletzung bei Michelle Gisin

Nächste Operation vorgesehenNeue Untersuchung ergibt schwere Knieverletzung bei Michelle Gisin

Freudentag in Val d'Isère. Die Stimmen der Schweizer Riesen-Helden: «Für das Team ist das unglaublich»

Freudentag in Val d'IsèreDie Stimmen der Schweizer Riesen-Helden: «Für das Team ist das unglaublich»

Riesenslalom in Val d'Isère. Schweizer Dreifach-Triumph: Meillard gewinnt vor Aerni und Odermatt!

Riesenslalom in Val d'IsèreSchweizer Dreifach-Triumph: Meillard gewinnt vor Aerni und Odermatt!

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor: «Verletzungen haben eine gewisse Alltäglichkeit»

10.12.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

