Luca De Aliprandini erlebt emotional schwierige Tage.

Luca De Aliprandini leidet in diesen Tagen mit seiner schwer gestürzten Verlobten Michelle Gisin. Der Italiener bestritt am Samstag auf Wunsch der 32-Jährigen den Riesenslalom von Val d'Isère.

«Es waren sehr schwierige Tage», sagt ein emotionaler Luca De Aliprandini im Interview bei SRF. Der Verlobte von der am Donnerstag in St. Moritz schwer gestürzten Schweizerin Michelle Gisin fuhr am Samstag im Riesenslalom von Val d'Isère auf den 26. Rang.

Das Resultat ist nach den Ereignissen der letzten Tage zweitrangig. Er sei froh, dass es der 32-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe. Wie Swiss-Ski am Samstagabend bekannt gab, muss sich Gisin, neben den bereits durchgeführten Operationen an der Halswirbelsäule und an der rechten Hand, einer weiteren OP am linken Knie unterziehen. «Michelle geht es Gott sei Dank gut. Sie braucht jetzt ein wenig Zeit», sagt De Aliprandini mit zittriger Stimme.

Dass der 35-jährige Italiener in Frankreich an den Start ging, habe Gisin so gewollt. «Es war ihr Wunsch, dass ich das Rennen fahre. Es war emotional sehr schwierig, das Schlimmste ist aber vorbei. Es kommt wieder gut.»

Er sei happy, wie er mit den Emotionen umgegangen ist. Er werde schauen, dass es nächste Woche sportlich wieder besser gehe. Zuerst steht für De Aliprandini aber etwas Wichtigeres an: «Jetzt kann ich zurück zu ihr.»

