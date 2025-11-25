«Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»

Corinne Suter hat den Sturz von Lara Gut-Behrami im Video gesehen. Keystone

Corinne Suter spricht im «Blick» über den Unfall von Lara Gut-Behrami und den nach einem Trainingsunfall tödlich verunglückten Matteo Franzoso.

Corinne Suter ist nach dem Ausfall von Lara Gut-Behrami die klare Nummer 1 im Schweizer Speed-Team.

Den Sturz ihrer Teamkollegin hat sie im Video gesehen. Gut-Behrami habe einen Fahrfehler gemacht, wie er allen schon passiert sei.

Suter spricht auch über den im September tödlich verunglückten Matteo Franzoso.

Am vergangenen Donnerstag stürzt Lara Gut-Behrami im Training und zieht sich Verletzungen zu. Corinne Suter ist bereits startklar, da wird sie per Funkspruch darüber informiert. «Es hat danach mega lange gedauert, bis der Start wieder freigegeben wurde», so die fünffache WM-Medaillengewinnerin und Abfahrtsolympiasiegerin von 2022 im «Blick».

In Copper Mountain mussten sie aufgrund der suboptimalen Bedingungen auf verkürzten Pisten trainieren. Suter findet, dass sie das Beste aus der Situation herausgeholt hätten. Es habe sich auch eine sehr gute Dynamik im Team entwickelt, «deshalb war die Stimmung bei uns, abgesehen von Laras Unfalltag, immer sehr gut».

Sie habe den Sturz von Gut-Behrami im Video gesehen. «Lara hat einen Fahrfehler begangen, wie er uns allen auch schon unterlaufen ist. Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport eben besonders schmal.» Das sei aber auch einer der Gründe, warum sie den Ski-Sport so reizvoll finde, sagt Suter, die nach dem Ausfall von Gut-Behrami die klare Nummer eins im Speed-Team der Schweizerinnen ist.

Suter startet im Dezember in St.Moritz in die Saison. Und die Vorfreude auf die Abfahrt und den Super-G sind gross, denn die Schweizerinnen haben einen Heimvorteil. «Wir dürfen heuer erstmals als einziges Team vor diesen Rennen auf der Piste in St. Moritz trainieren. Das ist wirklich super.»

Im Januar feiern die Schweizerinnen im Super-G in Cortina d'Ampezzo zwei Podestplätze: Lara Gut-Behrami (links) wird Zweite, Corinne Suter Dritte. Keystone

Der Tod von Matteo Franzoso

Suter spricht im «Blick» auch über Matteo Franzoso, der im September in Chile nach einem Trainingsunfall tödlich verunglückt ist. Den Sturz habe sie nicht gesehen, «aber die Unglücksstelle und die Gesichter seiner Teamkollegen».

Das sei «grauenhaft» gewesen. Franzoso habe sie nicht persönlich gekannt, dennoch gingen ihr «derart schreckliche Geschichten besonders nahe», so die 31-Jährige. «Vor allem dann nicht, wenn ich wie hier in Copper Mountain mit den Italienerinnen trainiere. In diesem Moment kommt in mir alles wieder hoch.»

