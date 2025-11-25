  1. Privatkunden
Suter leidet mit Gut-Behrami «Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport besonders schmal»

Patrick Lämmle

25.11.2025

Corinne Suter hat den Sturz von Lara Gut-Behrami im Video gesehen.
Corinne Suter hat den Sturz von Lara Gut-Behrami im Video gesehen.
Keystone

Corinne Suter spricht im «Blick» über den Unfall von Lara Gut-Behrami und den nach einem Trainingsunfall tödlich verunglückten Matteo Franzoso.

Redaktion blue Sport

25.11.2025, 11:35

25.11.2025, 11:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Corinne Suter ist nach dem Ausfall von Lara Gut-Behrami die klare Nummer 1 im Schweizer Speed-Team.
  • Den Sturz ihrer Teamkollegin hat sie im Video gesehen. Gut-Behrami habe einen Fahrfehler gemacht, wie er allen schon passiert sei.
  • Suter spricht auch über den im September tödlich verunglückten Matteo Franzoso. 
Am vergangenen Donnerstag stürzt Lara Gut-Behrami im Training und zieht sich Verletzungen zu. Corinne Suter ist bereits startklar, da wird sie per Funkspruch darüber informiert. «Es hat danach mega lange gedauert, bis der Start wieder freigegeben wurde», so die fünffache WM-Medaillengewinnerin und Abfahrtsolympiasiegerin von 2022 im «Blick».

Rücktritt nach Verletzungen. Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars

Rücktritt nach VerletzungenLara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars

In Copper Mountain mussten sie aufgrund der suboptimalen Bedingungen auf verkürzten Pisten trainieren. Suter findet, dass sie das Beste aus der Situation herausgeholt hätten. Es habe sich auch eine sehr gute Dynamik im Team entwickelt, «deshalb war die Stimmung bei uns, abgesehen von Laras Unfalltag, immer sehr gut».

Sie habe den Sturz von Gut-Behrami im Video gesehen. «Lara hat einen Fahrfehler begangen, wie er uns allen auch schon unterlaufen ist. Der Grat zwischen Erfolg und Absturz ist im Skisport eben besonders schmal.» Das sei aber auch einer der Gründe, warum sie den Ski-Sport so reizvoll finde, sagt Suter, die nach dem Ausfall von Gut-Behrami die klare Nummer eins im Speed-Team der Schweizerinnen ist.

Suter startet im Dezember in St.Moritz in die Saison. Und die Vorfreude auf die Abfahrt und den Super-G sind gross, denn die Schweizerinnen haben einen Heimvorteil. «Wir dürfen heuer erstmals als einziges Team vor diesen Rennen auf der Piste in St. Moritz trainieren. Das ist wirklich super.»

Im Januar feiern die Schweizerinnen im Super-G in Cortina d'Ampezzo zwei Podestplätze: Lara Gut-Behrami (links) wird Zweite, Corinne Suter Dritte.
Im Januar feiern die Schweizerinnen im Super-G in Cortina d'Ampezzo zwei Podestplätze: Lara Gut-Behrami (links) wird Zweite, Corinne Suter Dritte.
Keystone

Der Tod von Matteo Franzoso

Suter spricht im «Blick» auch über Matteo Franzoso, der im September in Chile nach einem Trainingsunfall tödlich verunglückt ist. Den Sturz habe sie nicht gesehen, «aber die Unglücksstelle und die Gesichter seiner Teamkollegen».

Das sei «grauenhaft» gewesen. Franzoso habe sie nicht persönlich gekannt, dennoch gingen ihr «derart schreckliche Geschichten besonders nahe», so die 31-Jährige. «Vor allem dann nicht, wenn ich wie hier in Copper Mountain mit den Italienerinnen trainiere. In diesem Moment kommt in mir alles wieder hoch.»

178 Pisten werden kontrolliert. FIS kündigt Reformen an – so soll der Skirennsport sicherer werden

178 Pisten werden kontrolliertFIS kündigt Reformen an – so soll der Skirennsport sicherer werden

Weltrekord: 86 Meter Tiefe – ohne Hilfsmittel

Weltrekord: 86 Meter Tiefe – ohne Hilfsmittel

STORY: Die ukrainische Freitaucherin Kateryna Sadurska hat am Montag vor der Küste des Inselstaats Dominica in der Karibik einen neuen Weltrekord aufgestellt. Dabei gelang es ihr ganz ohne Ausrüstung  - und damit vor allem ohne Flossen – bis auf 86 Meter Tiefe abzutauchen. Kateryna Sadurska, Freitraucherin: «Diese Disziplin gilt als die schwierigste, daher war es kein einfacher Tauchgang. Aber es hat sich absolut gelohnt.» Der Ausflug ins tiefe Blau dauerte beeindruckende 3 Minuten und 32 Sekunden und fand im Rahmen der  «Blue Element Competition 2025» statt. Die 33-jährige ukrainische Athletin Sadurska darf sich damit über ihren achten Weltrekord freuen.

25.11.2025

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Curaçao-Natispieler Comenencia: «Meine Eltern haben vor Stolz geweint»

Historisch für Curaçao: Der kleine Inselstaat qualifiziert sich für die WM 2026. FCZ-Spieler Comenencia schildert im Interview mit blue Sport, wie emotional die Qualifikation mit seiner Nationalmannschaft war.

24.11.2025

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Hier die korrigierte und stilistisch sauFC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

Nichts für Weicheier! – Eisbaden in Sibirien

STORY: Offizieller Start der Winterbadesaison in der sibirischen Grossstadt Jakutsk. Am Sonntag stiegen hier Mitglieder eines örtlichen Winterschwimmvereins ins eiskalte Wasser. Das Schwimmbecken war zuvor ins Eis gehackt worden.  Die Lufttemperatur betrug rund minus 30 Grad. Nichts für Weicheier, also! «Wir verstehen uns alle gut. Und das ist eine gute Sache. Wenn man aus dem Wasser kommt, ist einem warm.» «Es ist, als würde man am ganzen Körper mit Nadeln gestochen werden. Im Wasser ist es angenehm, aber wenn man herauskommt, verspürt man eine solche Hitze, dass man am ganzen Körper das Gefühl hat, mit Nadeln gestochen zu werden.» Die unerschrockenen Eisbader sind auch davon überzeugt, dass ihr Hobby das Immunsystem stärkt und den  Körper gegen Krankheiten abhärtet. Gelegenheiten zum Eisbaden gibt es viele. Jakutsk gilt als die kälteste Grossstadt der Welt. Dort herrschen von Oktober bis April anhaltende Minusgrade, die im Winter teils unter minus 60 Grad fallen. In den Wintermonaten gelten minus 30 Grad noch als vergleichsweise mild. 

24.11.2025

