Legendäre TV-Gymnastik Der Lauberhorn-Test mit Bernhard Russi aus dem Jahr 1986

Jan Arnet

16.1.2026

Dieses Video aus dem SRF-Archiv von 1986 lässt uns auch 40 Jahre später noch schmunzeln: Für die TV-Zuschauer fährt Bernhard Russi mit einer Familie die Lauberhornabfahrt in der Hocke mit.

Redaktion blue Sport

16.01.2026, 06:55

16.01.2026, 07:13

«Lässer» mit Bernhard Russi

«Lässer» mit Bernhard Russi

Ski-Legende Bernhard Russi spricht mit Claudia Lässer über seine Karriere, die Angst vor dem Älterwerden und seine Leidenschaft für den Skisport. Warum er keine Pokale im Haus hat, gerne allein ist – und bis heute das Limit sucht.

17.04.2025

Verstorbene Kellnerin trug Helm offenbar auf Anweisung +++ Flugdaten zeigen: Schnelle Reaktion der Retter
Die Opfer von Crans-Montana wurden offenbar nicht obduziert
Die ICE-«Gestapo» und 3 Fälle, die zeigen, wie gespalten die USA sind
Dieser Milliardär setzte Trump den Grönland-Floh ins Ohr
Deutschland verzichtet wohl auf Erhöhung der Bagatellgrenze

Ski-News

«Ich mag Wengen wirklich sehr». Monney hofft am Lauberhorn auf Gegenliebe

«Ich mag Wengen wirklich sehr»Monney hofft am Lauberhorn auf Gegenliebe

Noch 3 Wochen bis Milano/Cortina. Diese Schweizer Ski-Stars dürfen von Olympia träumen, diese zittern noch

Noch 3 Wochen bis Milano/CortinaDiese Schweizer Ski-Stars dürfen von Olympia träumen, diese zittern noch

Das sagen Odermatt und Co. vor Wengen. Von Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Das sagen Odermatt und Co. vor WengenVon Allmen: «Heimrennen sind schön, können aber auch viel Energie kosten»

Abfahrt in Österreich. Junioren-Weltmeisterin Stefanie Grob feiert ersten Europacupsieg

Abfahrt in ÖsterreichJunioren-Weltmeisterin Stefanie Grob feiert ersten Europacupsieg

Ösi-Star ist abgereist. Keine Lauberhorn-Rennen für erkrankten Marco Schwarz

Ösi-Star ist abgereistKeine Lauberhorn-Rennen für erkrankten Marco Schwarz