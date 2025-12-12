  1. Privatkunden
Österreicher blasen zum Angriff auf Odermatt «Der Riese soll in die Knie gezwungen werden»

Tobias Benz

12.12.2025

Marco Odermatt gewann in der laufenden Saison zwei von drei Riesenslaloms.
Marco Odermatt gewann in der laufenden Saison zwei von drei Riesenslaloms.
KEYSTONE

Ski-Dominator Marco Odermatt befindet sich in Topform und hat in Val d'Isère seinen 50. Weltcup-Sieg im Visier. Doch die Österreicher wittern ausgerechnet auf der «Face de Bellevarde» einen rot-weiss-roten Sieg.

Tobias Benz

12.12.2025, 22:55

12.12.2025, 23:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt könnte mit einem Sieg beim Riesenslalom in Val d'Isère in der ewigen Weltcup-Bestenliste auf Rang 4 vorstossen.
  • In Österreich hofft man derweil auf einen rot-weiss-roten Sieg – so wie beim Brennsteiner-Triumph in Copper Mountain.
  • Auf der «Face de Bellevarde» hat Odermatt die Nase statistisch gesehen aber deutlich vorne.
  • Das Rennen startet am Samstag um 09.30 Uhr mit dem 1. Lauf.
Mehr anzeigen

Beim vierten Riesenslalom der Saison in Val d'Isère peilt Marco Odermatt die nächste Rekordmarke an: Mit seinem 50. Weltcupsieg könnte der Nidwaldner in der ewigen Bestenliste mit dem legendären Italiener Alberto Tomba auf dem vierten Platz gleichziehen.

Bis zu Ingemar Stenmark auf dem ersten Platz (86 Weltcup-Siege) ist zwar noch ein weiter Weg, bei Odermatts aktuellen Tempo aber vielleicht gar nicht mehr so lange hin. Der 28-jährige Überflieger hat im laufenden Winter bereits vier Weltcup-Siege in sechs Rennen einfahren können.

Eine sagenhafte Bilanz – die gemäss der österreichischen Presse am Samstag in Frankreich zu enden hat. «Der Riese soll in die Knie gezwungen werden», titelt die «Krone» am Freitag über ein Bild mit dem Schweizer Ski-Star.

Hoffnung schöpft das österreichische Blatt aus den guten Vorbereitungen des rot-weiss-roten Teams und verbreitet dabei ähnliche Klänge wie Ösi-Legende Hermann Maier, der seinen Farben bereits im November die Entthronung Odermatts zutraute – im Gesamtweltcup notabene. Diesen führt der Nidwaldner knapp einen Monat nach der halsbrecherischen Prognose des «Herminators» bereits mit unfassbaren 218 Punkten Vorsprung auf den zweitplatzierten Vincent Kriechmayr an.

Statistik spricht für Odermatt

Immerhin: In Copper Mountain triumphierte mit Stefan Brennsteiner in dieser Saison bereits einmal ein Österreicher bei einem Riesenslalom vor Odermatt. Der Schweizer schied dabei im ersten Lauf mit bester Zwischenzeit aus. Beim Saisonauftakt in Sölden scheiterte zudem Marco Schwarz mit 24 Hundertstel Rückstand auf Odi nur knapp.

Die rot-weiss-rote Hoffnung lebt also durchaus. Dass die österreichischen Trümpfe aber ausgerechnet auf der «Face de Bellevarde» in Val d'Isère stechen, scheint aus statistischer Sicht doch eher unwahrscheinlich. Seit der Saison 2021/22 hiess der Sieger beim Riesenslalom dort nämlich stets Marco Odermatt.

Ob der Ski-Dominator auf der legendären Piste tatsächlich seinen fünften Sieg in Folge einfährt, wird ab 09.30 Uhr entschieden. Das Rennen gibt's live im Ticker auf blue News.

