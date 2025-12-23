  1. Privatkunden
«Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln» Ski-Star schimpft über nicht Weltcup-würdigen Slalom in Alta Badia

Luca Betschart

23.12.2025

Bringt für den Weltcup-Slalom in Alta Badia wenig Begeisterung auf: Felix Neureuther.
Bringt für den Weltcup-Slalom in Alta Badia wenig Begeisterung auf: Felix Neureuther.
Bild: Imago

Mit dem Slalom in Alta Badia verabschieden sich die Ski-Stars am Montag in die kurze Weihnachtspause. Das umstrittene Weltcup-Rennen löst allerdings Diskussionen aus.

Luca Betschart

23.12.2025, 10:09

23.12.2025, 10:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit einem Slalom in Alta Badia verabschieden sich die Ski-Cracks am Montag in die kurze Weihnachtspause. Das Rennen ist bei Fahrern und Experten allerdings umstritten.
  • Zum einen liefern das Gelände und die Bedingungen Gesprächsstoff. «Bei allem Respekt, aber unten runter, das war Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln», klagt etwa der Deutsche Linus Strasser. 
  • Felix Neureuther kritisiert auch den Zeitpunkt des Rennens: «Ein Montag kurz vor Weihnachten ist so ziemlich der ungeeignetste Tag für die Austragung von einem Weltcuprennen.»
Mehr anzeigen

Für die Ski-Stars geht es am letzten Wochenende vor Weihnachten Schlag auf Schlag. Nach drei Speed-Rennen von Donnerstag bis Samstag in Gröden, geht es für die Techniker am Sonntag und Montag in Alta Badia weiter, wo noch ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm stehen.

Der abschliessende Slalom am Montag stösst bei einigen Fahrern und Experten aber auf wenig Begeisterung. Ein Grund dafür: Das Gelände in Alta Badia eigne sich gar nicht für einen Slalom. «Es fängt damit an, dass sich diese Piste zwar perfekt für die Austragung für einen Riesenslalom eignet, aber das Gelände passt überhaupt nicht für einen attraktiven Slalom», stellt etwa Ex-Slalom-Spezialist Felix Neureuther im «Blick» klar.

McGrath siegt in Alta Badia. Meillard fährt erneut aufs Slalom-Podest

McGrath siegt in Alta BadiaMeillard fährt erneut aufs Slalom-Podest

«Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln»

Ähnlich äussert sich Neureuthers Landsmann Linus Strasser, der sich im letzten Rennen vor Weihnachten auf dem enttäuschenden 17. Schlussrang klassiert. Die weiche Piste sei «nicht Weltcup-würdig». Die Verhältnisse «könnten vielleicht anspruchsvoller sein, ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen mehr Eis, dann hält so eine Piste auch nochmal besser», sagt Strasser und fügt an: «Bei allem Respekt, aber unten runter, das war Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln!»

Linus Strasser fährt beim Slalon von Alta Badia auf den enttäuschenden 17. Platz.
Linus Strasser fährt beim Slalon von Alta Badia auf den enttäuschenden 17. Platz.
Bild: Keystone

Aber nicht nur das Gelände und die Verhältnisse lösen Kritik aus. Neureuther stellt auch die Ansetzung des Slaloms infrage: «Ein Montag kurz vor Weihnachten ist so ziemlich der ungeeignetste Tag für die Austragung von einem Weltcuprennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Slalom gute Einschaltquoten im TV generieren wird. Nur wenige werden die Zeit finden, morgens um 10 Uhr den ersten Durchgang anzuschauen. Und wenn um 13.30 der entscheidende Lauf gestartet wird, sind ebenfalls die meisten Ski-Fans bei der Arbeit.»

Mehr Gleichgewicht zwischen Speed und Technik?

Und schliesslich spricht Neureuther auch die Chancengleichheit zwischen Technik-Spezialisten und Speed-Fahrer an. «Ich kann den Ärger der Abfahrer, dass im Weltcup-Kalender mehr Slaloms angesetzt sind, auch aufgrund von diesem Beispiel nachvollziehen», so der 41-Jährige.

Im laufenden Weltcup-Winter stehen insgesamt elf Slaloms auf dem Programm, Abfahrten sind dagegen nur zehn geplant – obwohl die Speed-Rennen grundsätzlich anfälliger auf wetterbedingte Absagen sind. «Wenn man diesen völlig ungeeigneten Slalom in Alta Badia ersatzlos streichen würde, würde man einen ersten Schritt in Richtung Chancengleichheit machen», ist Neureuther überzeugt.

Dem pflichtet der ehemalige Abfahrer Beat Feuz bei: «Wenn die FIS das Gleichgewicht zwischen Technik- und Speed im Kalender tatsächlich verbessern möchte, bin ich auch der Meinung, dass man den Slalom in Alta Badia als Erstes streichen könnte.»

