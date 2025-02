Streckenposten und Ärzte bergen Ulrike Maier während der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Maier verstarb an der Unfallstelle an den Folgen eines Genickbruches. Keystone

Die Frauen-Strecke an der Ski-WM 2025 in Saalbach-Hinterglemm ist nach Ulrike Maier benannt. Es ist der Ort, an dem die Österreicherin 1991 ihren WM-Titel im Super-G verteidigte und im Riesen Silber holte. Ulrike Maier, die 1994 in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückte.

1991 holte Maier dort an der WM Gold im Super-G und Silber im Riesenslalom.

Drei Jahre danach stürzte Maier in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen und zog sich tödliche Verletzungen zu.

In der Folge wurde im Ski-Sport viel in die Sicherheit investiert und so hallt Maiers Vermächtnis bis heute nach. Mehr anzeigen

Was sich am 29. Januar 1994 bei der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen abspielt, brennt sich in das Gehirn eines jeden Ski-Fans ein. An jenem trüben Januar-Samstag vor 31 Jahren greift Ulrike «Ulli» Maier mit der Startnummer 32 ins Renngeschehen ein. Um 13.58 Uhr schiebt sie sich aus dem Starthaus, ohne grosse Ambitionen, schliesslich ist die Abfahrt nicht ihre Paradedisziplin.

Anderthalb Minuten später geschieht das Unglück. Maier, die Ende Saison zurücktreten wollte, um mehr Zeit für ihre vier Jahre alte Tochter Melanie zu haben, verkantet kurz vor dem Ziel mit dem rechten Ski, der im Schnee hängen bleibt. Rund 105 km/h hat sie auf dem Tacho, als sie mit voller Wucht auf die pickelharte Unterlage stürzt und in einen mit Strohballen abgedeckten Schneekeil schlittert.

Durch die Wucht des Aufpralls und die Körperrotation wird ihre Halswirbelsäule um vier Zentimeter verschoben, das Rückenmark durchtrennt und die beiden Nackenarterien zerrissen. Ulli Maier hat keine Überlebenschance – sie ist auf der Stelle tot. Zweieinhalb Stunden nach dem Unfall wird in der Unfallklinik in Murnau ihr Hirntod festgestellt.

Der verhängnisvolle Verschneider von Ulrike Maier. Bild: Keystone

Die Erfolge von Ulrike Maier

Ulrike Maier, die Namensgeberin der Frauen-Strecke am Zwölferkogel, gehört in den späten 1980er und frühen 90er-Jahren zu den besten Ski-Fahrerinnen überhaupt. An der WM 1989 in Vail rast sie zu Gold im Super-G, obschon sie zuvor im Weltcup noch nie zuoberst auf dem Treppchen stand. Bei der Siegfahrt war sie, wie sie wenige Tage später verrät, im dritten Monat schwanger.

Vier Jahre später schreibt Maier an der WM in Saalbach, rund 45 Fahrminuten von ihrem Zuhause entfernt, ein Ski-Märchen. Nach einer Verletzungspause nähert sie sich rechtzeitig ihrer Bestform und gewinnt Silber im Riesenslalom und Gold im Super-G – vor den Augen ihrer kleinen Tochter Melanie, ihres Lebensgefährten Hubert Schweighofer und ihrer Eltern. Die Bilder der strahlenden Weltmeisterin mit ihrer Tochter auf dem Arm gehen um die Welt. Das war am 29. Januar 1991, auf den Tag genau drei Jahre vor ihrem tödlichen Sturz.

Ulrike Maier freut sich mit ihrer Tochter Melanie und ihrem Mann Hubert Schweighofer über ihren Sieg im Super-G an der WM 1991 in Saalbach. Bild: Keystone

Nachwirkungen und Vermächtnis

Maier ist bis heute die einzige Frau, die auf einer Weltcup-Strecke ihr Leben liess. In der Folge des tragischen Unglücks wird im Ski-Sport viel in die Sicherheit investiert. Fangzäune werden überall installiert, blaue Markierungen im Schnee ersetzen das Tannenreisig und die Helme werden sicherer. Maiers Vermächtnis hallt bis heute nach.

