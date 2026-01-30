  1. Privatkunden
Svindal gibt erstes Update Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt droht Lindsey Vonns Traum zu platzen

Luca Betschart

30.1.2026

Lindsey Vonn stürzt in Crans-Montana

Lindsey Vonn stürzt in Crans-Montana

30.01.2026

Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt stürzt Lindsey Vonn in Crans-Montana heftig. Zwar kann die US-Amerikanerin danach selbstständig ins Ziel fahren, wird aber mit dem Helikopter abtransportiert. Droht das Olympia-Aus?

Luca Betschart

30.01.2026, 12:10

30.01.2026, 12:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Abfahrt von Crans-Montana wird nach sechs Fahrerinnen und drei heftigen Stürzen abgebrochen. Zu den gestürzten Athletinnen gehört auch Lindsey Vonn.
  • Die Führende des Abfahrts-Weltcups bleibt minutenlang in den Fangnetzen liegen und kann nur mit Schmerzen ins Ziel fahren.
  • Bereits in neun Tagen steht die Olympia-Abfahrt auf dem Programm.
Mehr anzeigen

Die Hauptprobe für die Olympia-Abfahrt der Frauen ist missglückt. Das Wetter in Crans-Montana spielt nicht mit, macht den ersten sechs Fahrerinnen das Leben schwer und ist der Grund, wieso das Rennen anschliessend abgebrochen werden muss. Gleich drei der sechs gestarteten Fahrerinnen stürzen und landen in den Fangnetzen.

Nach Nina Ortlieb und Marte Monsen erwischt es mit Startnummer 6 auch Lindsey Vonn, die in dieser Saison in dieser Disziplin schon zwei Rennen gewinnen konnte. In der gleichen Kurve wie Ortlieb kommt die 41-Jährige zu Fall und bleibt nach dem Sturz in den Fangnetzen liegen. 

Zwar kann die Führende der Abfahrtswertung nach einigen Minuten aufstehen und selbst ins Ziel fahren, scheint dabei aber mit Schmerzen zu kämpfen. Immer wieder bleibt sie stehen und fasst sich ans linke Knie. Im Zielraum verschwindet sie dann im Sanitätszelt und wird schliesslich mittels Helikopter abtransportiert.

Lindsey Vonn kämpft im Zielraum von Crans-Montana mit den Tränen.
Lindsey Vonn kämpft im Zielraum von Crans-Montana mit den Tränen.
Bild: Keystone

Svindal gibt erstes Update

«Der Physio hat einige Untersuchungen gemacht. Es war ziemlich positiv. Aber es gibt ein paar Sachen, wo wir nicht sicher sind. Dann ist es besser, das im Krankenhaus richtig untersuchen zu lassen. Weil sie hat schon Schmerzen, dann muss man wissen, was es ist», gibt Trainer Aksel Lund Svindal bei SRF ein erstes Update. Betroffen sei das linke Knie. «Es könnte schlimmer sein. Aber es ist besser, genau zu wissen, was es ist.»

Der Norweger fügt an: «Es war kein schöner Tag heute. 50 Prozent landeten im Netz. Das findet niemand schön so knapp vor Olympia.» Denn nun beginnt für die Goldfavoritin und ihr Team das grosse Zittern. Schon am Sonntag, 8. Februar steht in Cortina die Olympia-Abfahrt und damit der grosse Traum der Ausnahmeathletin auf dem Programm.

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

Corinne Suter: «Ich hoffe, dass Morgen ein Rennen stattfindet»

30.01.2026

