Marco Büchels spezieller Wunsch «Deshalb hoffe ich, dass Odermatt die Kitzbühel-Abfahrt nicht gewinnt»

Jan Arnet

24.1.2026

«Ich will, dass Marco Odermatt sein grosses Ziel noch länger hat und damit hungrig bleibt», sagt Marco Büchel.
«Ich will, dass Marco Odermatt sein grosses Ziel noch länger hat und damit hungrig bleibt», sagt Marco Büchel.
Keystone

Marco Odermatt dominiert den Ski-Weltcup auch in diesem Jahr. Doch ausgerechnet der Abfahrtssieg auf der Streif, der ihm noch fehlt, könnte ihm laut Marco Büchel gefährlich werden. Büchel hofft deshalb, dass Odi auch in diesem Jahr in der Hahnenkammabfahrt leer ausgeht.

Jan Arnet

24.01.2026, 08:30

24.01.2026, 09:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Marco Odermatt dominiert den Ski-Weltcup, doch laut Ex-Rennfahrer Marco Büchel könnte ein Sieg in der Kitzbühel-Abfahrt seine Motivation gefährden.
  • Büchel vermutet, dass Odermatt langfristig sein Rennprogramm reduzieren wird, um körperlicher und mentaler Überlastung vorzubeugen.
  • Der Kitzbühel-Sieg gilt als Schlüsselmoment, doch Büchel hofft auf einen weiteren Aufschub, damit Odermatts Ehrgeiz erhalten bleibt.
Mehr anzeigen

Marco Odermatt hat fast alles gewonnen, was es im alpinen Skisport zu gewinnen gibt. Gesamtweltcup, Disziplinenwertungen, WM-Titel, Olympiagold. Nur eines fehlt ihm noch: der Sieg in der Abfahrt von Kitzbühel. Vor der Saison hat er diesen als grosses Ziel ausgerufen.

Klappt es jetzt endlich? Am Samstag geht der Nidwaldner einmal mehr als Top-Favorit an den Start. Der frühere Abfahrts-Crack Marco Büchel lässt vor dem Rennen aber auhorchen. «Ich will nicht, dass Odermatt in Kitzbühel gewinnt», sagt der Liechtensteiner dem «Tagesanzeiger».

Nicht, weil er Odermatt den langersehnten Sieh auf der Streif nicht gönnen würde, ganz im Gegenteil. Büchel scheint sich aber Sorgen zu machen, dass beim Weltcup-Dominator ein Motivationsverlust einkehren könnte, wenn er auch sein letztes grosses Ziel erreicht hat. «Ich will, dass er dieses grosse Ziel noch länger hat und damit hungrig bleibt!»

Siegeshunger droht verloren zu gehen

Der 54-Jährige erinnert daran, dass Odermatt kürzlich selbst Zweifel angedeutet hat. «Schon zuletzt in Alta Badia sagte er ja, der letzte Siegeshunger habe gefehlt.» Für Büchel ist klar: Noch treibt den Schweizer Superstar vieles an – aber nicht unbegrenzt. «Ich bin sicher, dass Marco entsprechend handeln wird.»

Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel. Odermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

Schweizer Doppelsieg in KitzbühelOdermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

Konkret rechnet Büchel damit, dass Odermatt sein Programm mittelfristig reduzieren wird. Die grossen Rekorde seien zwar erreichbar, doch der Preis dafür hoch. «Bezüglich der Siege wird er Marcel Hirscher (67 Erfolge) einholen, vielleicht sogar Ingemar Stenmark (86). Aber mit der Zeit wird er Rennen auslassen.»

Gesamtweltcup plötzlich nicht mehr wichtig?

Besonders der Gesamtweltcup könnte an Bedeutung verlieren. «Vielleicht wird es ihm egal sein, ob er den Gesamtweltcup zum siebten, achten oder neunten Mal gewinnt.» Stattdessen sei ein klarerer Fokus denkbar – auch auf Kosten einzelner Disziplinen. «Denkbar ist, dass er irgendwann auf Riesenslaloms verzichten wird.»

Der Grund liegt für Büchel auf der Hand: die enorme Belastung. «Sein aktuelles Programm mit drei Disziplinen, mit allen Abfahrtstrainings und sonstigen Terminen – über Jahre hinweg wird er das vermutlich nicht aushalten. Es ist zu intensiv und macht dich kaputt.»

Sportlich sei Odermatt absolut reif für den Streif-Triumph, ist Büchel überzeugt. «Ich würde über tausend Franken darauf wetten.» Der Lernprozess sei gemacht. «Letztes Jahr hat er es auf der Streif mit dem Risiko etwas übertrieben, er wollte den Sieg quasi ums Verrecken. Daraus hat er garantiert gelernt.»

Beat Feuz bei «Lässer»: «Ich hätte es in Kauf genommen, mich nochmals zu verletzen»

Beat Feuz bei «Lässer»: «Ich hätte es in Kauf genommen, mich nochmals zu verletzen»

Beat Feuz blickt im Talk mit Claudia Lässer zurück auf seine eindrückliche Karriere, seine Verletzungen und die neugewonnene Zeit mit der Familie.

05.12.2025

