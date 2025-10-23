Kira Weidle-Winkelmann will in Abfahrt und Super-G angreifen. (Archivfoto) EPA

Am Wochenende geht die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup los. Die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann hat sich schon vor dem ersten Rennen im Training verletzt – und das an einer ungewöhnlichen Stelle.

Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann hat sich bei einem Trainingssturz die Nase gebrochen und musste deswegen operiert werden. Die deutsche Abfahrerin veröffentlichte bei Instagram ein Video des Unfalls und Fotos aus dem Krankenhaus. Sorgen müssten sich die Fans aber nicht machen. Die Nase sei «ratzfatz wieder ganz», schrieb die 29-Jährige

Obwohl die alpine Saison am Wochenende in Sölden beginnt, muss Weidle-Winkelmann auf ihr erstes Speedrennen ohnehin noch warten. Erst für Mitte Dezember stehen in St. Moritz in der Schweiz zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm. «Sie hat noch einige Zeit», sagte Chefcoach Andreas Puelacher und meinte, die Gesichtsverletzung sei «kein grosses Problem».

