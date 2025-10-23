  1. Privatkunden
Mit Gesicht ins Tor geknallt Deutsches Ski-Ass bricht sich kurz vor Saisonstart die Nase

dpa

23.10.2025 - 14:24

Kira Weidle-Winkelmann will in Abfahrt und Super-G angreifen. (Archivfoto)
Kira Weidle-Winkelmann will in Abfahrt und Super-G angreifen. (Archivfoto)
EPA

Am Wochenende geht die neue Saison im alpinen Ski-Weltcup los. Die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann hat sich schon vor dem ersten Rennen im Training verletzt – und das an einer ungewöhnlichen Stelle.

DPA

23.10.2025, 14:24

23.10.2025, 14:36

Skirennfahrerin Kira Weidle-Winkelmann hat sich bei einem Trainingssturz die Nase gebrochen und musste deswegen operiert werden. Die deutsche Abfahrerin veröffentlichte bei Instagram ein Video des Unfalls und Fotos aus dem Krankenhaus. Sorgen müssten sich die Fans aber nicht machen. Die Nase sei «ratzfatz wieder ganz», schrieb die 29-Jährige

Obwohl die alpine Saison am Wochenende in Sölden beginnt, muss Weidle-Winkelmann auf ihr erstes Speedrennen ohnehin noch warten. Erst für Mitte Dezember stehen in St. Moritz in der Schweiz zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm. «Sie hat noch einige Zeit», sagte Chefcoach Andreas Puelacher und meinte, die Gesichtsverletzung sei «kein grosses Problem».

Videos zum Thema

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

22.10.2025

Mélanie Meillard: «Meine Priorität ist ganz klar Slalom»

Mélanie Meillard: «Meine Priorität ist ganz klar Slalom»

22.10.2025

