Diese 15 Liebespaare aus dem Ski-Zirkus haben sich gefunden

Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin sind das bekannteste Paar im Ski-Weltcup – aber definitiv nicht das einzige. IMAGO/Eibner

Ob Michelle Gisin, Loïc Meillard oder das Glamour-Duo Shiffrin/Kilde – im Ski-Weltcup entstehen nicht nur sportliche Erfolgsgeschichten. Diese 15 Paare zeigen, wie eng Liebe und Spitzensport miteinander verbunden sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Ski-Weltcup gibt es zahlreiche prominente Paare, angeführt vom Glamour-Duo Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde, die seit 2021 liiert und seit 2024 verlobt sind.

Mehrere Ski-Stars feiern neben sportlichen Erfolgen auch private Meilensteine wie Hochzeiten und Nachwuchs, darunter Michelle Gisin oder Loïc Meillard.

Auch frühere Grössen wie Marlies Schild und Benni Raich oder Hanni Wenzel und Harti Weirather zeigen, dass viele Liebesgeschichten im Ski-Zirkus über Jahre oder Jahrzehnte Bestand haben. Mehr anzeigen

Loïc Meillard und Zoé Chastan

An den Olympischen Spielen in Milano Cortina holte Loïc Meillard gleich einen kompletten Medaillensatz. Das grösste Glück des Jahres 2026 wird aber noch folgen: Seine langjährige Freundin Zoé Chastan, Kommunikationsverantwortliche Ski Alpin bei Swiss-Ski, ist schwanger. Das Baby soll im Sommer 2026 auf die Welt kommen.

Kompliziert sei die Beziehung zur Medienchefin aufgrund der Umstände nie gewesen, verriet Meillard im November 2024 im «Sportpanorama» bei SRF: «Es war nie ein Problem im Team – und das war für uns beide wichtig: Wenn wir unterwegs sind für die Arbeit, ist das Arbeit. Und nebenbei gibt es das private Leben.» So habe Chastan auf der Tour auch ihr eigenes Zimmer und Meillard teilt ein Zimmer mit einem Teamkollegen: «Das ist voll getrennt.»

Michelle Gisin und Luca de Aliprandini

Michelle Gisin (zweifache Olympiasiegerin) und Luca de Aliprandini (WM-Silber 2021 im Riesenslalom) sind seit 12 Jahren in einer Beziehung und sind im November 2025 in ihr neu gebautes Haus in Engelberg gezogen. Im Juni dieses Jahres folgt der nächste Schritt: Die Hochzeit.

Mikaela Shiffrin und Alexander Aamodt Kilde

Das Glamour-Paar im Skiweltcup. Sie ist die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte, er unter anderem Gesamtweltcupsieger 2020. Seit 2021 sind Mikaela Shiffrin und Alexander Aamodt Kilde offiziell ein Paar, im April 2024 haben sie sich verlobt. Nach dem schweren Sturz von Kilde in Wengen im Januar 2024 haben die beiden auch immer wieder Einblicke in die gemeinsame Leidenszeit bis zum Comeback des Norwegers geteilt.

Franziska Gritsch und Florian Stengg

Die österreichische Skifahrerin Franziska Gritsch verliess Österreichs Ski-Verband im Dezember 2023. Grund dafür: Ihre Beziehung zu Florian Stengg, der damals als Co-Trainer bei den ÖSV-Damen amtete. Weil die «private Konstellation» innerhalb des Teams zusehends zu Irritationen führte, entschieden sich Gritsch und Stengg eigene Wege zu gehen. Seither sind sie als Privat-Team unterwegs.

Anna Swenn-Larsson und Matthias Rönngren

An den Olympischen Spielen 2026 holte Anna Swenn-Larsson Bronze im Slalom. Privat ist die Schwedin mit ihrem Landsmann Matthias Rönngren liiert. Dieser holte 2021 WM-Silber mit der schwedischen Mannschaft, ist mittlerweile aber vor allem im Europacup erfolgreich.

Marie-Michèle Gagnon und Travis Ganong

Seit 2008 sind Marie-Michèle Gagnon (2 Weltcupsiege) und Travis Ganong (2 Weltcupsiege und WM-Silber) ein Paar. Im September 2021 verlobten sich die beiden, im März 2023 traten sie gemeinsam vom Skirennsport zurück und 2024 folgte die Hochzeit. Nur schade, dass Gagnon sich gegen einen Doppelnamen entschieden hat: Marie-Michèle Gagnon-Ganong wäre zu schön gewesen.

Am 16. Juli 2025 kam der gemeinsame Sohn Felix zur Welt.

Vincent Kriechmayr und Michaela Heider

Vincent Kriechmayr, seines Zeichens zweifacher Weltmeister von 2021, hat im Juni 2024 Michaela Heider geheiratet. Die Steirerin war ebenfalls professionelle Skifahrerin und fuhr bis zu ihrem Rücktritt 2024 im Weltcup.

Tessa Worley und Julien Lizeroux

Die ehemaligen französischen Ski-Stars Tessa Worley (Rücktritt 2023) und Julien Lizerou (Rücktritt 2021) wurden im Team 2017 zusammen Weltmeister. Total bringt es das Paar auf neun WM-Medaillen. Im Februar 2024 wurden sie Eltern eines Sohnes.

Marlies Schild und Benni Raich

Das österreichische Ski-Traumpaar aus den 2000ern. Benjamin Raich (14 Medaillen an Grossanlässen) und Marlies Schild (11 Medaillen an Grossanlässen) waren nicht nur äusserst erfolgreich, sondern sind seit 2004 auch in einer Liebesbeziehung. Im April 2015 heiratete das Paar, mittlerweile sind sie Eltern von zwei Söhnen und einer Tochter.

Nicole Hosp und Roland Schönegger

Eine der grossen Konkurrentinnen von Marlies Schild damals war ihre Landsfrau Nicole Hosp. In der Saison 2006/07 lieferten sich die beiden ein giftiges Duell um den Gesamtweltcup, welches Hosp am Ende für sich entschied. Das grösste Problem dabei: Hosp war mit Schilds Servicemann Roland Schönegger liiert. Dieser wurde in der Folge von Schild abgezogen und einem gewissen Marcel Hirscher zugeteilt. Die Liebe von Hosp und Schönegger hielt aber stand, sie sind noch immer ein Paar.

Monika Dumermuth und Stephan Mooser

Ein ähnliches Dilemma wie Schönegger hatte auch Servicemann Stephan Mooser. Er war für die Ski von Martina Schild zuständig, jedoch mit Monika Dumermuth liiert. Im Abschlusstraining zur Olympia-Abfahrt 2006 in Turin kam es dann ausgerechnet zum Stechen zwischen Dumermuth und Schild um den letzten Startplatz. Später verriet Moser seine Zwickmühle: «Einerseits wollte ich Martina die schnellstmöglichen Ski präparieren, auf der anderen Seite war die Liebe zu Monika.»

Moser blieb professionell und präparierte Schild so schnelle Ski, dass sie sich nicht nur gegen Dumermuth durchsetzte, sondern sogar noch Olympia-Silber in der Abfahrt gewann. Der Liebe tat dies keinen Abbruch. Dumermuth und Mooser sind mittlerweile seit 26 Jahren ein Paar.

Manuela Mölgg und Werner Heel

Die beiden italienischen Ski-Asse aus dem Südtirol sind seit 2009 ein Paar und dies, obwohl Manuela Mölgg ihren jetzigen Partner zu Beginn nicht ausstehen konnte, da sich dieser ständig mit ihrem Bruder Manfred zoffte. Doch die beiden fanden dennoch zueinander und 2021 kam Sohn Ben zur Welt, vier Jahre später erhielt er einen Bruder: Max. Mölgg und Heel führen zudem zusammen eine Residenz in der Nähe von Bozen im Südtirol.

Stephanie Venier und Christian Walder

An der letzten Ski-WM 2025 holte Stephanie Venier in Saalbach Gold im Super-G. Am Ende der Saison beendete sie ihre Karriere. Kurz darauf wurde auch klar, weshalb: Im September 2025 heiratete sie ihren Partner Christian Walder (1 Podestplatz im Weltcup) und im Dezember kam der gemeinsame Sohn zur Welt.

Maria Pietilä-Holmner und Hans Olsson

2011 holten Maria Pietilä-Holmner und Hans Olsson zusammen WM-Bronze im Team-Event. Zusammen bringen sie es auf 8 WM-Medaillen und mittlerweile zwei Kinder. Seit 2004 sind sie ein Paar, eine Tochter kam 2023 zur Welt, ein Sohn Ende 2024.

Hanni Wenzel und Harti Weirahter

Der Österreicher Harti Weirather (Abfahrtsweltmeister 1982) und die Liechtensteinerin Hanni Wenzel (13 Medaillen an Grossanlässen) haben sich 1986 vermählt. 1989 kam Tochter Tina Weirather zur Welt, die selbst erfolgreiche Skirennfahrerin wurde.

Archivbild aus dem Jahr 2013. imago sportfotodienst

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