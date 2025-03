Malorie Blanc blickt dem Weltcup-Finale in Sun Valley entgegen. KEYSTONE

Malorie Blanc bestreitet ihre erste Saison auf der grossen Ski-Bühne – und hält bereits mit den besten Speed-Fahrerinnen mit. In Sun Valley winkt der Abschluss einer ersten Saison im Weltcup, die mental an ihr zehrte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Malorie Blanc schaffte es in ihrer ersten Weltcup-Saison direkt unter die besten 25 Fahrerinnen und somit an den Weltcup-Final.

«Körperlich bin ich nicht so müde, aber mental haben die letzten Monate schon an meinen Kräften gezehrt», sagt die 21-jährige Walliserin über ihre ersten Erfahrungen auf der grössten Ski-Bühne.

Bei den letzten beiden Rennen der Saison (Abfahrt und Super-G) will Blanc nochmals Gas geben. Mehr anzeigen

Malorie Blanc ist die Neuentdeckung in den Reihen der Frauen-Equipe von Swiss-Ski. Die Walliserin fuhr in ihrem zweiten Weltcup-Rennen überhaupt mit der Startnummer 46 auf das Podest. Bei der Abfahrt in St. Anton im Januar belegte sie sieben Hundertstel hinter Saison-Dominatorin Federica Brignone den 2. Rang.

In neun von zwölf Speed-Rennen, bei denen Blanc am Start stand, holte sie sich Weltcup-Punkte. So schaffte sie es vor den letzten Wettkämpfen der Saison in der Abfahrt (25. Rang) sowie im Super-G (18.) unter die besten 25 Fahrerinnen der Saison. Der Lohn: Die Qualifikation für das Weltcup-Finale in Sun Valley.

Blanc vor Weltcup-Finale: «Für einmal keinen Nachteil ...»

Auf der Piste im Bundesstaat Idaho finden erstmals Speedrennen statt. Will heissen: «Niemand kennt die Strecke (...). So habe ich im Vergleich zu den arrivierten Fahrerinnen für einmal keinen Nachteil», sagt Blanc beim «Blick» vor dem Weltcup-Finale.

Mit der Abfahrt vom Samstag und dem Super-G vom Sonntag endet die erste Weltcup-Saison für Blanc. Die 21-Jährige hält fest: «Körperlich bin ich nicht so müde, aber mental haben die letzten Monate schon an meinen Kräften gezehrt. Nun will ich aber nochmals Gas geben.»

Dass Blanc auf ihre körperlichen und mentalen Signale hört, hat sie Ende Januar gezeigt. Damals verzichtete sie wegen leichten Knieschmerzen auf eine Teilnahme an den Wettkämpfen in Garmisch. «Es war wichtig, auf meinen Körper zu hören. Es ist auch ein Schutz, so zu planen – ich muss auch nett zu mir sein. Das Wichtigste ist die Gesundheit.»

Premiere am Samstagabend

Am Samstagabend brettert Blanc beim Weltcup-Finale in Sun Valley die Abfahrtspiste «Challenger» hinunter. «Normalerweise bin ich nicht so schlecht, wenn ich eine Piste nicht kenne. Hoffentlich auch diesmal.»

Die Abfahrt der Frauen startet um 22 Uhr. Die Entscheidung kannst du auf blue News live im Ticker verfolgen.

